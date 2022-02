Cet outil web gratuit détecte les failles de cybersécurité dans votre entreprise

Il faut très peu de temps et d’efforts pour dissiper les doutes sur la vulnérabilité du site Web de votre entreprise.

Le monde numérique permet l’expansion d’un grand nombre d’entreprises, donc avoir un site Web est complètement normalisé. Cependant, dans la plupart des cas, les mesures de sécurité les plus sévères ne sont pas utilisées et nous pouvons être exposés à tout type de désagrément. Vous ne savez peut-être pas qu’il existe un site Web sur lequel vous pouvez détecter si votre page de service ou d’entreprise a subi un type d’attaque et comment agir. Il est totalement gratuit et fournit des informations très précieuses que vous devez utiliser pour pouvoir corriger ce type de désagrément.

Qu’est-ce qu’une faille de sécurité ?

Ce terme désigne tout type de vulnérabilité qui empêche votre site Web d’être aussi sécurisé qu’il devrait l’être. Il y a des moments où ces lacunes ne sont pas un inconvénient majeur, mais dans la plupart des cas, ces trous peuvent être utilisés pour laisser votre site Web hors service et, dans le pire des cas, obtenir des informations sensibles. Pouvez-vous imaginer vos données clients dans les airs ? Tout se complique quand, en plus, on stocke des informations spécialement dédiées, comme les données des mineurs ou des informations bancaires.

D’autre part, le fait que votre site Web n’ait pas les exigences de sécurité appropriées peut également être un inconvénient économique. La simple négligence de ne pas avoir correctement sécurisé votre site Web peut se solder par le paiement d’une amende, qui, en général, est généralement très importante. Le cas de LaLiga de Fútbol était bien connu il y a quelques années, même s’il ne s’agissait pas d’une faille de sécurité, mais plutôt d’une application espion. Mais c’est une bonne preuve que l’Agence espagnole de protection des données ne se repose pas.

Pour cette raison, protéger au maximum votre site Web afin de le rendre très difficile pour les cybercriminels doit être un objectif essentiel. Les données personnelles sont une cible prioritaire qui rapporte très cher au marché noir. Ne pensez pas que nous parlons de science-fiction ou de n’importe quel type de film, c’est quelque chose qui se passe tous les jours et dont il n’y a pas de réelle prise de conscience. Les cybercriminels ne se sont pas reposés même pendant la pandémie, causant toutes sortes de menaces et de problèmes de sécurité à une multitude de services, tant professionnels que publics.

Communiquer-Brecha RGPD, le service qu’il vous faut

Ce service porte le nom et provient de l’Agence espagnole de protection des données, ayant le nom Comunica-Brecha RGPD. Il vous permet d’évaluer l’étendue de toute faille de sécurité détectée sur votre site Web. A travers un formulaire simple dans lequel vous répondrez à quelques questions, le système vous propose les mesures à prendre. Vous allez répondre à des questions sur la date approximative à laquelle vous avez détecté la vulnérabilité, quelle est l’étendue de l’impact ou le type de données qui ont été exposées. Plus ces informations sont précises et concises, meilleures sont les réponses fournies par le système.

Il y a des moments où, avec les informations fournies, aucune action n’est nécessaire. Dans tous les cas, il ne fait jamais de mal de revoir les mesures de sécurité de votre site Web ou de fournir ces informations à son gestionnaire. N’oubliez pas que les informations fournies sont toujours indicatives, mais elles correspondent généralement à ce qui est nécessaire, protégeant le Web afin que cela ne se reproduise plus. Et c’est que, selon le règlement général sur la protection des données, vous avez l’obligation de notifier si vous avez subi tout type de violation de la sécurité.

##Comment éviter les failles de sécurité

Pensez que, dans le cas des cybercriminels, ils vont plus vite que nous lorsqu’ils recherchent toutes sortes de vulnérabilités. Mais vous pouvez prendre une série de mesures pour éviter ce type de problème. Ce sont des recommandations très simples, mais parfois elles ne sont pas prises en compte et peuvent provoquer un vrai gâchis.

Maintenez notre système d’exploitation à jour.

Si nous avons notre site Web hébergé sur un serveur, vérifiez les mesures de sécurité Bosé et, en cas de doute, migrez vers un autre avec des fonctionnalités supérieures.

Dans le cas où notre site web est réalisé en WordPress, ayez toujours les dernières versions. La mise à jour est quelque chose que vous pouvez faire vous-même, mais n’oubliez pas de faire une sauvegarde au préalable.

Effectuez des téléchargements de logiciels à partir de sites officiels.

Oui ou oui, il sera temps de réaliser des audits de manière récurrente.

Utilisez un VPN et des réseaux privés.

Comunica-Brecha RGPD est un service gratuit très utile pour connaître l’étendue possible d’une faille de sécurité. Il n’est pas commode de les ignorer, puisqu’en plus de la possible fuite de données que l’on peut constater, les amendes sont toujours très élevées et peuvent atteindre 4% de votre facturation annuelle. Un trou important pour votre poche qui, dans de nombreux cas, peut signifier que votre projet n’est plus possible.

