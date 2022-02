Ils parviennent à installer Windows 11 sur un Google Pixel grâce à Android 13

Ce développeur a réussi à installer Windows 11 sur un smartphone, grâce à une machine virtuelle tournant sous Android 13.

Pour l’instant, Android 13 ne semble pas être une mise à jour aussi importante que l’était Android 12. Cependant, la nouvelle version semble cacher de gros changements, qui ne seront probablement pas révélés par Google au fur et à mesure que le développement de la mise à jour progresse et que les mises à jour arrivent. .différentes versions pour les développeurs et betas prévues pour les mois à venir.

Mais certains développeurs fouillent déjà dans le code de la nouvelle version, découvrant de nouvelles fonctionnalités qui n’ont pas été annoncées par Google, soit parce qu’elles ne sont pas destinées au public, soit simplement parce qu’elles seront supprimées dans les prochaines versions. L’un d’eux a été découvert par le développeur de l’application Danny Lin alias kdrag0net il s’agit de la possibilité d’installer et d’exécuter des machines virtuelles d’autres systèmes d’exploitation.

Profitant de cette fonctionnalité, Lin a pu exécuter une machine virtuelle Windows 11 complète sur son Pixel 6 Pro.

Windows 11 pleinement utilisable sur un Pixel 6 Pro grâce à Android 13

Comme vous pouvez le voir sur les captures d’écran partagées par le développeur, Windows 11 sur le Pixel 6 Pro est utilisable malgré quelques lacunes comme l’absence de prise en charge de l’accélération GPU.

Et voici Windows 11 en tant que VM sur Pixel 6 https://t.co/0557SfeJtN pic.twitter.com/v7OIcWC3Ab – kdrag0n (@kdrag0n) 13 février 2022

Les performances offertes par le système sont proches du natif, et il a même pu faire tourner des jeux comme Doom en connectant un clavier physique à la machine virtuelle.

Oui, il exécute Doom (connexion à la machine virtuelle Windows du téléphone à partir de mon ordinateur pour la saisie au clavier) pic.twitter.com/6PORUnJk8m – kdrag0n (@kdrag0n) 14 février 2022

En plus de Windows 11, le développeur a pu exécuter d’autres systèmes d’exploitation sur son Pixel 6 Pro, dont plusieurs distributions Linux différentes.

Tout cela a été possible grâce au support de la virtualisation qui est inclus à partir d’Android 13. Pour ce faire, un nouveau module Mainline a été ajouté au système d’exploitation, qui est en cours de test avec le Pixel 6. De cette façon, Google est créer un scénario destiné à faciliter grandement la virtualisation des logiciels sur votre système d’exploitation. D’Esper, ils ont plus en détail les efforts de Google à cet égard.

