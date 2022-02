Ce simple geste a réduit de moitié le nombre de piratages de comptes Google en seulement un an

Google explique comment il a réussi à réduire de 50 % les piratages de comptes Google en un an seulement, d’un simple geste.

Google a profité du Safe Internet Day pour annoncer une série de nouvelles mesures à mettre en place, dans le but de sécuriser les informations des utilisateurs de ses services. Il s’agit notamment d’un don de 5 millions de dollars à la Khan Academy, dans le but de financer la création de contenu qui aide les gens du monde entier à connaître les risques des mauvaises pratiques de sécurité Internet, et comment ils peuvent ainsi protéger vos données contre d’éventuelles attaques.

En plus de cela, Google en a profité pour détailler l’impact qu’ont eu certaines de ses mesures les plus récentes menées à cet égard, notamment comment un simple geste a servi à réduire les piratages de comptes Google de 50 % en un an.

La vérification en deux facteurs par défaut dans les comptes Google a été un succès

Au milieu de l’année dernière, Google a annoncé sa décision d’activer la vérification en deux étapes par défaut sur des millions de comptes Google, dans le cadre de son plan visant à éliminer progressivement les mots de passe comme méthode d’identification sur Internet.

À ce jour, plus de 150 millions de personnes ont déjà activé ce paramètre et plus de 2 millions de créateurs YouTube ont également activé la vérification à deux facteurs.

De cette façon, on estime que le nombre de comptes compromis a été réduit de 50 %, ce qui démontre l’efficacité du système de vérification à deux facteurs pour assurer la sécurité des données personnelles des utilisateurs.

Pour cette raison, Google recommande à tous d’activer la vérification en deux étapes pour leurs comptes, s’ils ne l’ont pas déjà fait. Pour ce faire, il vous suffit d’accéder aux paramètres du compte Google et d’activer l’option susmentionnée. Ensuite, choisissez simplement votre méthode de vérification préférée, qu’il s’agisse d’une clé de sécurité physique, d’un message de Google ou d’un code de votre application d’authentification préférée.

