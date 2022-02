Wordle trick : pour pouvoir jouer plusieurs fois au jeu tendance dans la même journée

Wordle, le jeu tendance, vous donne envie d’en savoir plus en vous mettant au défi avec un seul mot par jour. Avec cette astuce simple, vous pouvez jouer plus d’une fois par jour.

C’est le jeu à la mode, celui dont des milliers d’utilisateurs parlent sur les réseaux sociaux pour dire s’ils ont obtenu le bon résultat ou, au contraire, aujourd’hui ils n’ont pas eu le meilleur jour pour deviner le mot-clé. Nous faisons référence à Wordle, un jeu quotidien dans lequel vous devez frapper le mot caché en seulement six tentatives. Ça m’est arrivé aussi : une fois que j’ai commencé à jouer, je voulais juste passer toute ma journée à deviner des mots.

Cependant, il y a une différence clé qui sépare Wordle des autres jeux addictifs : il n’y a qu’un seul défi quotidien. Quand je l’ai découvert, j’ai commencé à chercher des sections dans le jeu lui-même qui me permettraient de jouer les mots des jours précédents, mais ce n’est pas possible. Cependant, il existe une autre méthode qui permet de jouer à Wordle plusieurs fois dans la même journée, et dans cet article nous allons vous l’expliquer. Si vous aimez résoudre ces mystères sous forme de mots autant que moi, vous aimerez le connaître pour continuer à améliorer votre technique.

Comment jouer à Wordle plus d’une fois par jour de manière simple

Il a commencé comme un jeu uniquement disponible en anglais, mais il est rapidement devenu populaire en espagnol grâce à la version de Daniel Rodríguez, connu sous le nom de Daniel FRG. En fait, le succès de ce jeu est tel que même Google a créé un Easter-egg dans le moteur de recherche en guise d’hommage. Malheureusement, l’inconvénient que nous rencontrons tous en jouant au jeu est que nous ne pouvons résoudre qu’un seul mot par jour.

C’est ce que nous pensions au début, car il suffit d’enquêter un peu pour découvrir plusieurs méthodes qui nous permettent de jouer à Wordle plus d’une fois par jour. Le premier d’entre eux est de donner une chance à des jeux similaires à Wordle, car dans le Google Play Store, il existe des jeux gratuits avec des noms similaires qui ont les mêmes fonctionnalités.

Cheats for Wordle: comment toujours deviner le mot dans le jeu de mode

Une autre alternative pour jouer à Wordle plusieurs fois dans la même journée est d’utiliser Wordle Multilanguage, un site Web où vous pouvez trouver des mots dans 12 langues différentes. Si vous maîtrisez au-delà de l’espagnol, il vous suffit d’oser donner une chance à cette version intéressante. Dans mon cas, je l’essaie généralement aussi en anglais, un bon moyen de rafraîchir mes connaissances de cette langue. Parfois, le mot à résoudre est facile, vous n’avez donc pas toujours besoin d’avoir une bonne maîtrise de la langue pour le deviner.

La meilleure chose à propos de ce Wordle multilingue est qu’il est renouvelé chaque jour avec des mots de 5, 6 et 7 lettres, c’est-à-dire que vous devez résoudre trois défis quotidiens. Par conséquent, si nous ajoutons qu’il est disponible en plusieurs langues, avec cette version, vous pouvez jouer plusieurs fois par jour sans avoir à recourir à d’autres applications. Eye, vous pouvez jouer à la fois depuis le mobile et depuis l’ordinateur.

Enfin, il existe une autre option pour jouer à Wordle plus d’une fois par jour. Cela s’appelle Wordle Archive et, comme on peut le deviner d’après son nom, c’est une archive qui compile tous les puzzles de mots qui ont été publiés jusqu’à présent. Cette version, développée par Devang Thakkar, est mise à jour quotidiennement pour ajouter le dernier mot du jeu. Comme vous pouvez le voir si vous entrez sur le Web, le Wordle est en anglais.

En attendant la sortie d’un Wordle en espagnol qui rassemble tous les mots apparus à ce jour, vous pouvez pratiquer votre anglais avec cette Wordle Archive. À la date à laquelle ces mots sont écrits, il y a 234 mots à deviner, tous composés de 5 lettres. Vous n’avez qu’à utiliser les boutons supérieurs pour passer d’un mot à l’autre, aller directement au dernier ou au premier, ou afficher un menu où vous pouvez choisir le numéro spécifique.

Bref, pour jouer à Wordle plusieurs fois par jour, vous pouvez télécharger d’autres applications similaires sur votre mobile, utiliser Wordle Multilanguage et enfin essayer Wordle Archive. D’une manière ou d’une autre, tous vous permettront de développer vos compétences pour prouver à vos amis que vous êtes le meilleur dans ce jeu.

