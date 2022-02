Quand vaut-il la peine de dépenser de l’argent sur un mobile: quoi "ils gaspillent" Éditeurs Netcost-security.fr

Nos achats, exposés, nos caprices, au vu de tous. Dans quelle technologie dépensons-nous notre argent ?

Les meilleurs smartphones du marché ne sont pas bon marché du tout, les acheter est une décision importante, un excellent investissement. Il en va de même pour les smartwatches, les téléviseurs ou tout autre appareil technologique.

Nous traversons également toutes sortes de doutes, analysant à la fois nos recommandations et les achats que nous effectuons. Nous avons décidé de vous dire dans quoi nous dépensons notre argent, ce que nous recherchons avant d’acheter un nouvel appareil. C’est ainsi que chacun des membres d’Netcost-security.fr investit son argent.

Didac Dalmases

Si je dois gratter ma poche pour un mobile, je sais que je ne le ferai pas pour l’appareil photo. Pour le meilleur ou pour le pire, je suis une personne qui ne prend pas trop de photos, ce qui m’aide beaucoup à limiter mon budget.

À partir de là, cela ne me dérange pas de dépenser plus, c’est sur les mobiles qui, je le sais, seront mis à jour fréquemment et pendant une bonne période. C’est essentiel pour moi car comme je prends bien soin de mes téléphones (j’utilise toujours des coques et des protections d’écran), s’ils fonctionnent encore comme au premier jour un ou deux ans après leur achat, je peux facilement les revendre ou les donner à un membre de la famille qui peut continuer à les utiliser.

Je n’ai pas non plus de problème (et c’est peut-être un peu moche) à dépenser de l’argent sur les téléphones portables de certaines marques. Je les connais, je les aime et bien, si je dois me dégourdir un peu plus… pourquoi pas ?

Christian Collado

J’ai acheté le Pixel 6 Pro parce que j’apprécie l’expérience de l’appareil photo et du logiciel. Je me fiche qu’il n’ait pas le dernier processeur ou le GPU le plus puissant, mais je me soucie qu’il ait l’appareil photo le plus polyvalent et « fiable » possible, et un logiciel qui reste à jour aussi longtemps que possible. De plus, pour mon travail j’apprécie que ce soit un Pixel pour pouvoir tester les nouvelles versions d’Android dès que possible.

Béatrice Alcantara

Dans mon cas, je ne dépenserais pas beaucoup d’argent pour un téléphone portable, car j’utilise généralement l’appareil pour des tâches très basiques, telles que discuter sur WhatsApp, consulter les réseaux sociaux, naviguer sur Google Chrome et regarder occasionnellement des séries sur Netflix. Il est vrai que j’accorde une importance particulière à l’appareil photo et à la charge rapide, mais actuellement, il n’est pas nécessaire de dépenser 600-700 euros pour obtenir un smartphone qui répond aux caractéristiques que je recherche dans ces sections.

Au lieu de cela, je dépenserais une bonne somme d’argent pour acheter une Smart TV. J’aime beaucoup passer mon temps libre à regarder des séries et des films, j’attache donc une importance particulière à le faire sur un grand téléviseur haute résolution qui me donne accès aux principales plateformes de streaming, comme HBO Max ou Disney+.

Si je dois choisir un fabricant, ce pourrait être Samsung, car j’ai pu profiter de plusieurs de ses Smart TV et elles n’ont pas l’air mal du tout. Un modèle qui correspondrait à mes plans serait le Samsung Q74A de 65 pouces avec une résolution 4K, car il a tout ce que je recherche et, en plus, son prix baisse généralement un peu sur Amazon. Je profiterais de l’une de ces offres énormes pour obtenir un excellent téléviseur et économiser quelques centaines de dollars dans le processus.

David Freire

Après avoir essayé différents modèles de téléphones mobiles milieu de gamme et haut de gamme au cours de la dernière année, je suis très clair que si je dois me gratter la poche pour acheter un nouveau smartphone, je le ferai pour un appareil doté d’un bon appareil photo, depuis, même si je ne prends pas beaucoup de photos avec mon mobile, j’aime que les quelques photos soient de bonne qualité.

En plus de l’appareil photo, un autre des aspects que j’apprécie lorsque je dépense plus d’argent pour un terminal est qu’il soit tenu à jour pendant deux ou trois ans, car pour moi, il est important de profiter des nouveautés apportées par les nouvelles versions. Android et disposez des dernières mises à jour de sécurité.

Quand il s’agit de dépenser de l’argent sur un mobile, je n’ai pas de préférence pour une marque en particulier, en fait j’ai eu des smartphones d’un grand nombre de fabricants, mais depuis que j’ai un Google Pixel, je pense que ça vaut la peine de payer plus pour un terminal dont le matériel et le logiciel sont conçus par la même marque.

Damien García

J’ai toujours été un « lève-tôt » en matière de technologie, donc je dois admettre que j’ai dépensé beaucoup d’argent en smartphones et autres gadgets depuis que j’ai commencé à travailler. Quoi qu’il en soit, mes priorités sont claires et pour dépenser de l’argent sur un smartphone, les prémisses de base que je gère sont la section multimédia et la polyvalence. J’ai donc toujours été fan de la famille Galaxy Note.

Comme vous pouvez déjà l’imaginer d’après ce que j’ai dit, ma prochaine dépense ira sûrement au renouvellement de mon Galaxy Note20 Ultra actuel, qui a enfin un remplaçant et changera sûrement bientôt pour un Galaxy S22 Ultra. De plus, j’accompagne aussi généralement mes téléphones avec de bons écouteurs car je ne pourrais pas vivre sans musique, donc en ce moment j’ai des Sony WF-1000XM4 qui sont parmi les meilleurs du marché et en ce moment on les trouve à des prix plus attractifs.

Juan Mi Guirado

Avant cela me faisait mal de dépenser plus de 300 euros sur un mobile, mais maintenant cela ne me dérangerait pas de continuer à acheter un bon terminal pour un plafond de 600 euros. J’ai le OnePlus 6T depuis janvier 2019 et ce n’était pas une dépense énorme car cela m’a compensé pour la stabilité, la vitesse et les mises à jour constantes du système.

Pour mon travail, j’ai besoin de toutes ces fonctionnalités et si je dois dépenser 500 ou 600 euros sur un smartphone je le ferai car c’est payant sur le long terme. Si un téléphone portable comme celui-ci me dure 4 ans, je paierais environ 150 euros/an, une petite somme pour tout ce qu’un téléphone portable avec ces spécifications peut faire pour moi et m’aider comme il le fait dans mon travail. Mon prochain smartphone, un OnePlus haut de gamme sans hésiter.

Michel Murs

J’ai dépensé beaucoup d’argent sur un mobile, et je le ferai encore. Au cours des dernières années, j’ai alterné entre les mobiles Google et Apple, cela ne me dérange pas de faire une grosse dépense si je sais que je vais prendre ce que je veux. Un mobile haut de gamme, avec un excellent écran, des caméras spectaculaires et, surtout, des mises à jour depuis de nombreuses années.

J’aime beaucoup bricoler en général et une montre connectée fait également partie de mes priorités. Par conséquent, si je devais penser à un futur achat, dans un futur « coup de tête », la combinaison du mobile et de la smartwatch attire mon attention. J’attends avec impatience le prochain iPhone, qui sait ce qui va se passer…

