J’ai acheté ce Xiaomi pour ma mère et je vais vous dire pourquoi

Je vous donne des raisons impérieuses de faire de même avec des proches qui ont besoin d’un téléphone portable.

A la recherche d’un nouveau téléphone pour ma mère, j’ai fait une enquête assez approfondie auprès des éditeurs d’Netcost-security.fr, demandant quel mobile serait recommandé pour une personne de plus de 60 ans. Nous venons d’un Xiaomi Mi A2 Lite, avec Android One, donc trouver quelque chose de similaire aujourd’hui était une chimère. Ce Redmi Note 10S était la meilleure option et la plus répétée parmi tous mes confrères. Xiaomi et POCO étaient les fabricants les moins discutés, ce doit être pour une raison.

Et c’est que ce terminal a tout, sauf la 5G, qui aujourd’hui n’est pas si pertinente, et moins pour une personne qui ne va pas utiliser un tarif avec la 5G ni ne va profiter de cette vitesse avec l’utilisation qu’il fera donnez-le au smartphone. Ce mobile milieu de gamme est parfait pour ma mère de part sa batterie, son grand écran haute résolution, sa puissance, son prix et la mémoire disponible dont il allait disposer.

Pourquoi ai-je acheté un Redmi Note 10S à ma mère ?

Nous sommes face à l’un des meilleurs mobiles pour 200 euros ou moins disponibles à l’achat. J’ai opté pour le modèle 128 Go, car j’ai vu que ma mère manquait d’espace de stockage avec tant de photos et de vidéos qu’elle prenait et, surtout, les images, les GIF et les vidéos WhatsApp qu’elle reçoit tous les jours et ne s’arrêtent généralement pour les supprimer. Il inclut également la possibilité d’insérer une carte micro SD pour étendre la mémoire, bien que je ne pense pas que ce soit le cas.

Lors de sa présentation, ce Redmi Note 10S suscitait déjà de grandes attentes chez les experts. C’était une sorte de Redmi Note 10 Pro, avec un appareil photo et un écran inférieurs, mais avec le reste des sections à la hauteur d’un bon smartphone de ce prix et de cette gamme.

Il a un écran AMOLED Full HD+ (2 400 x 1 080 px) de 6,43 pouces, parfait pour ma mère, pour qu’elle ne rate rien. De toute façon, avec sa mauvaise vue, elle n’allait pas différencier les pixels sur un 720p Il a une luminosité substantielle de 1 100 nits, ce qui vous aidera à regarder en extérieur lorsque vous vous promenez le matin, et ses haut-parleurs sont très puissants, essentiels pour une personne de cet âge dont les oreilles ne fonctionnent pas comme elles le faisaient dans leurs 20 ans, ils sont stéréo et compatibles avec la musique HiFi.

Un autre point positif est sa caméra. Il monte une caméra arrière quadruple de 64 MP, avec un grand angle de 8 MP, un mode portrait de 2 MP et un objectif macro de 2 MP. Cela permettra à ma mère de prendre des photos HDR, des vidéos 4K à regarder sur TV ou PC, et d’enregistrer ma petite-fille au ralenti à 960fps. Son appareil photo selfie vous permettra de prendre des photos de 13 MP avec toute la famille.

C’est un mobile qui, bien que grand, est léger, pesant environ 179 grammes en raison de sa construction en plastique. Mieux ainsi, au cas où il tomberait au sol, il ne devrait pas s’incliner comme un aluminium ou se casser comme ceux en verre. Il dispose également d’un lecteur d’empreintes digitales sur le côté, du NFC pour payer au supermarché, d’une prise jack 3,5 mm pour utiliser vos anciens écouteurs, et d’une radio FM à écouter en marchant dans la rue.

Sa batterie est de 5 000 mAh, ce qui lui procurera une autonomie de près de 2 jours, parfaite pour quelqu’un qui oublierait de la recharger une nuit. De plus, sa charge est rapide à 33W, elle peut donc être complétée à 100% en très peu de temps. D’autre part, ce sera l’un des Xiaomi/POCO qui recevra bientôt Android 12, il sera donc mis à jour au plus tard sous peu et avec une éventuelle mise à jour grasse vers Android 13.

