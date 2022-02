Adieu les câbles : ce sont les meilleurs mobiles Huawei avec recharge sans fil

ValueTalk Station de Charge Intelligent Charge à Induction Sans Fil Chargeurs de Bureau pour IPhone Samsung Tablettes Autres Smartphones Version Elégante

❤Station de recharge améliorée - station de charge usb encombrée et gardez la table propre et bien rangée. Vous pouvez brancher et débrancher pour économiser de l'énergie et également une protection de sécurité pour vos appareils ❤Un chargeur sans fil avec quatre USB, chargez 5 appareils en même temps. Puce intelligente intégrée: lorsque la station de charge sans fil se charge, elle détecte la vitesse de charge la plus rapide pour de meilleurs résultats et une meilleure sécurité. ❤ Station de charge multifonction - Avec 4 ports de chargement USB, vous pouvez charger plusieurs appareils en même temps, un excellent stockage des périphériques et des câbles, 4 câbles courts sont inclus. Station de charge convient à la maison, au bureau, au magasin, à la bibliothèque, etc., gardez-le propre et bien rangé. ❤Chaque port USB est une charge intelligente, ce qui signifie qu'ils peuvent identifier intelligemment la vitesse de charge optimale de l'appareil, afin que vous obteniez la vitesse de charge la plus rapide et la plus sûre pour votre téléphone, tablette ou Kindle. ❤Service après-vente:Service à la clientèle 24 heures en ligne, résoudre rapidement tous les problèmes rencontrés par les clients, et assurer les intérêts des acheteur