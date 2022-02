Belle, avec beaucoup de puissance et une super batterie : c’est le haut de gamme abordable que j’achèterais

Après quelques semaines de test du realme GT Neo 2, c’est devenu ma première recommandation pour ceux qui recherchent un haut de gamme abordable.

L’un des téléphones portables qui m’a le plus impressionné en 2021 lorsque j’ai eu l’occasion de le tester était le realme GT Neo 2. Je ne fais pas seulement référence à sa couleur verte saisissante, mais aussi aux performances impressionnantes qu’il m’a offertes au cours des semaines de test. Par conséquent, sans hésiter, ce serait le haut de gamme abordable que j’achèterais si je cherchais un mobile dans ce segment.

Plus précisément, j’ai eu l’occasion de tester la version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne, c’est-à-dire la plus puissante de toutes disponibles. Actuellement, c’est la seule configuration dans laquelle vous pouvez acheter le modèle « Neo Green », le plus beau de tous. Il est vrai que cette version est la plus chère, avec un prix public conseillé de 559,99 euros, mais il est également vrai que son prix a déjà nettement baissé depuis son lancement.

Par conséquent, il vous suffit d’attendre l’occasion idéale pour acheter le realme GT Neo 2 avec des économies pouvant avoisiner les 100 euros. C’est ainsi que vous obtiendrez un smartphone avec un excellent écran, toute la puissance du processeur Qualcomm Snapdragon 870 et, attention, une connectivité 5G ! Il dispose également d’un système de caméra qui se comporte très bien et, surtout, d’une très grosse batterie avec une charge rapide de 65W. Comme vous pouvez le voir, le realme mobile rassemble certaines des meilleures fonctionnalités du marché.

realme GT Neo 2, le haut de gamme abordable que j’achèterais

Le realme GT Neo 2 dans la couleur « Neo Green » est un beau téléphone, un pari risqué que realme a approuvé avec une note très élevée. La vérité est que, bien que nous soyons avec le terminal depuis quelques semaines, ce ton vert frappant n’est jamais lourd. Si vous n’êtes pas convaincu, vous pouvez également le choisir en noir ou en bleu clair, tous deux très jolis. Quel que soit le modèle que vous choisirez, vous profiterez d’un mobile confortable en main et résistant, je peux vous en donner la preuve.

L’un des grands protagonistes du GT Neo 2 est son écran AMOLED E4 de 6,62 pouces, avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Je vous en ai déjà parlé dans la revue du smartphone, c’est un panneau avec une bonne reproduction des couleurs , un grand niveau de netteté et une douceur exceptionnelle. Il est également chargé de loger un lecteur d’empreintes digitales qui fonctionne avec une bonne précision et rapidité.

La puissance de l’appareil est gérée par le Qualcomm Snapdragon 870, un processeur qui fonctionne très, très bien. Au cours de mon expérience, je l’ai utilisé pour des tâches plus exigeantes, comme jouer à des jeux comme Asphalt 9: Legends, et à aucun moment je n’ai remarqué de décalages ou de redémarrages qui m’ont inquiété. Autre aspect positif, la mise à jour vers Android 12 est prévue pour ce mois de février. Au fait, il dispose d’un modem 5G intégré.

Le realme GT Neo 2 rencontre également une bonne note dans la section photographie, notamment pour son appareil photo principal de 64 MP à l’arrière. En général, dans ses images, vous pouvez voir un grand niveau de détail et une bonne plage dynamique. De plus, il équipe un capteur ultra grand angle de 8 MP et un capteur macro de 2 MP, tandis que la caméra frontale est de 16 MP.

Enfin, le smartphone embarque une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 65W. Cela se traduit par une autonomie d’un jour et demi, alors que vous n’avez besoin que d’une demi-heure pour le recharger complètement. De plus, le chargeur 65W est inclus.

Le realme GT Neo 2 est au prix de 449 euros dans la version 8 Go + 128 Go, tandis que la version 12 Go + 256 Go monte à 549 euros. Heureusement, les prix des deux modèles sont déjà considérablement inférieurs, vous pouvez donc prendre celui que vous voulez pour beaucoup moins d’argent. Le realme GT Neo 2 est en vente sur Amazon, El Corte Inglés, PcComponentes et la boutique en ligne realme.

