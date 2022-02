Maîtrisez complètement les différentes compositions et nomenclatures de la chimie à l’aide des meilleures applications disponibles pour Android.

L’une des sciences d’étude les plus complexes est la chimie, étant la science chargée d’étudier les éléments présents dans une substance ou une matière, afin d’identifier quels éléments du tableau périodique se trouvent, les réactions qui résultent de ladite composition et sa relation à l’énergie.

Grâce à leur compréhension, il est possible de développer divers produits pharmacologiques, d’hygiène, de conservation et bien d’autres qui facilitent grandement la vie quotidienne. Mais dans son étude initiale, c’est tout un défi d’apprendre à faire les nomenclatures correctement.

En raison de ce besoin, un grand nombre d’applications ont vu le jour qui servent de support et d’outils d’étude pour comprendre facilement les composés chimiques, les molécules existantes et la bonne façon d’élaborer des nomenclatures. Découvrez quelles sont les 8 meilleures applications de chimie pour Android.

Applications de chimie pour Android : Top 8

Suite chimique gratuite

hydrocarbures

Glossaire chimique

Éditeur de structure chimique KingDraw

Chimie rapide

ARKIM

Iformuler

Molécolarium

Ci-dessous, vous pouvez voir une grande variété d’applications de chimie avec un large catalogue d’atomes, de molécules organiques et inorganiques, des représentations modèles des composés produits et de nombreuses autres fonctions qui faciliteront votre processus d’apprentissage.

Suite chimique gratuite

Free Chemistry Suite est une application assez complète qui comprend un tableau périodique modifiable avec les données de chaque élément, avec une option d’équilibrage des équations à l’aide d’un calculateur d’équilibrage et de molarité.

À son tour, grâce à l’application, il est possible de réaliser des questionnaires sur différents sujets, de nombreuses informations sur la nomenclature et la formulation, à la fois en chimie inorganique et en chimie organique. De plus, l’application propose des tutoriels avec plus de 40 sujets et exemples.

C’est un excellent outil qui peut être mis en œuvre par des enseignants ou des étudiants qui souhaitent développer une maîtrise chimique avec une grande précision, en ayant une variété d’outils et d’aide à la recherche sur la chimie dans une seule application.

hydrocarbures

Une application développée pour les étudiants et les enseignants de chimie organique. Étant donné que les hydrocarbures constituent la classe fondamentale des composés organiques, il est très important de connaître leurs noms.

L’application aide ses utilisateurs à apprendre à travers des jeux divisés en six thèmes, en mentionnant les principaux hydrocarbures depuis les plus basiques (méthane CH4, benzène C6H6 et butadiène C4H6) jusqu’aux hydrocarbures les plus complexes (adamantane C10H16 et squalène C30H50). L’application est adaptée en 8 langues différentes.

Glossaire chimique

Ce dictionnaire utile est d’une grande aide pour ceux qui entrent dans l’étude de la chimie. C’est un dictionnaire qui contient les bases de la chimie qui sera très utile pour étudier les novices.

Ce dictionnaire de terminaisons chimiques rassemble jusqu’à 2000 entrées avec un accès hors ligne, ce qui en fait un outil de poche très utile pour tout étudiant ou enseignant dans le domaine.

Éditeur de structure chimique KingDraw

Cette application est l’une des meilleures applications de chimie et fonctionne bien pour créer des modèles et des représentations de voies organiques, de réactions et de molécules dans un dessin de haute qualité avec visualisation 3D.

Il peut être lié à d’autres équipes afin qu’elles puissent partager les structures élaborées et les visualiser sur d’autres équipes ou même les envoyer à d’autres étudiants.

Les fonctions spéciales de l’application effectuent l’identification d’images AI, la conversion entre les noms IUPAC et les structures chimiques, la modélisation 3D en temps réel, la recherche de formules structurelles, l’analyse des propriétés chimiques, le dessin intelligent des gestes, l’embellissement intelligent, etc.

Chimie rapide

Quick Chemistry est l’une des applications de chimie les plus complètes conçues pour les débutants et les professionnels du domaine. Il s’agit d’une application qui offre une grande variété d’outils pour effectuer des calculs sur la masse molaire, des formulations empiriques, l’évaluation de la composition en pourcentage dans la masse et sa solubilité dans celle-ci, ainsi que des informations sur l’élément étudié.

L’application se caractérise par un simple clavier personnalisé qui permet une saisie de formule avancée, vous pouvez rechercher par le nom du composé ou sa formulation. De plus, il est possible d’obtenir des composés aléatoires et d’avoir une visibilité des données avec des graphiques et des diagrammes descriptifs.

ARKIM

ARKIM est un excellent moyen de mettre en pratique vos connaissances en chimie en réalisant vos propres formulations et en visualisant les composants obtenus dans un modèle 3D parfait avec réalité augmentée.

D’autre part, il s’agit d’une aide à la révision des connaissances à travers des exercices qui indiqueront quels sont les composés appropriés.

Iformuler

Cette application est un excellent outil pour rechercher des composés, que ce soit par nom ou par formule, et grâce à ses fonctions vous serez capable de créer des formulations chimiques ou des nomenclatures avec une grande facilité.

Il n’est pas nécessaire d’être connecté à un réseau Internet, ce qui signifie que vous pouvez effectuer des recherches à tout moment.

L’application dispose également d’un tableau périodique qui reflète la masse, les valences, les noms, les symboles et les numéros atomiques. Une autre fonction est d’apprendre à travers des jeux de quiz, une façon amusante et rentable de rafraîchir vos connaissances en chimie.

Molécolarium

Il s’agit d’une encyclopédie qui protège plus de 2 100 molécules organiques et inorganiques, très utiles pour effectuer des recherches rapides et obtenir des informations sur les pictogrammes de danger, les codes GHS et les trois principales nomenclatures chimiques.

Une autre fonction pratique est le scan en temps réel des molécules, qui offre des informations détaillées et précises sur les molécules trouvées une fois le scan terminé.

Sans aucun doute, la chimie est l’une des études qui présente une grande complexité, cependant, avec les outils offerts par chacune de ces applications de chimie pour Android, le processus d’apprentissage sera plus facile et plus amusant. Qu’attendez-vous pour les essayer ?

