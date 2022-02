Vous pouvez donc créer votre propre Wordle pour défier vos amis

Suivez ces étapes simples pour créer votre propre Wordle et ainsi défier vos amis avec le jeu de mode. Seront-ils capables de deviner le mot que vous avez choisi ?

C’est le jeu le plus populaire du moment et sa dynamique consiste à deviner un mot chaque jour en seulement six tentatives. Ces deux indices devraient vous suffire pour comprendre que nous parlons de Wordle. Ce jeu simple mais addictif a réussi à devenir l’un des principaux sujets de conversation sur les réseaux sociaux et, pourquoi le nier, aussi avec nos proches.

Si vous faites également partie de ces personnes qui entrent chaque jour dans la version de Wordle en espagnol pour essayer de deviner le mot en question, sachez que l’inconvénient est qu’il n’y a qu’un seul puzzle par jour. Cependant, il existe une méthode que vous pouvez utiliser pour jouer avec vos amis autant de fois que vous le souhaitez : créez votre propre Wordle. C’est vrai, vous pouvez créer un puzzle avec le mot de votre choix pour que vos amis ou votre famille essaient de le résoudre. Voyons de quoi il s’agit.

Comment créer votre propre Wordle facilement

En plus des astuces pour toujours deviner le mot de Wordle, il existe d’autres astuces liées au jeu populaire que vous pourriez trouver très intéressantes. Celle que nous souhaitons vous expliquer dans cet article consiste à créer votre propre Wordle pour défier vos proches ou, tout simplement, pour passer un bon moment quand vous êtes tous unis. Qui sera le premier à deviner le mot que vous avez choisi ?

Créer son propre Wordle pour jouer autant de fois que l’on veut est possible grâce au site Make Your Own Wordle. N’ayez pas peur, bien que le nom soit en anglais, vous pouvez également l’utiliser en espagnol. Le titre même du site Web reflète déjà clairement son objectif principal : créer votre propre Wordle.

Il y a plusieurs choses que vous devez savoir sur cette page, comme le fait qu’elle est disponible en plusieurs langues : anglais, espagnol, allemand, français et hindi. Si le mot que vous allez saisir ne correspond à aucun d’entre eux ou est inventé, vous devez sélectionner l’option « Pas de dictionnaire ». Au fait, le mot peut être aussi long que vous le souhaitez. Ces deux aspects sont les seuls que vous devez connaître avant de créer votre propre Wordle en suivant ces étapes :

Entrez Make Your Own Wordle depuis votre mobile ou depuis votre ordinateur. Touchez « Langue » pour sélectionner la langue dans laquelle sera le mot que vous allez saisir. Tapez le mot en question dans le champ de texte qui dit « Entrez un mot personnalisé ». Appuyez sur « Générer un lien ». Appuyez sur « Copier le lien » pour copier le lien. Ensuite, vous n’aurez qu’à le partager avec les personnes que vous souhaitez résoudre le Wordle.

Les plus chanceux n’auront qu’à ouvrir le lien pour accéder directement à l’écran Wordle qu’ils devront deviner. Une fois qu’ils le font, ils peuvent partager le Wordle avec d’autres personnes, créer leur propre Wordle ou jouer avec un mot au hasard.

Si vous aimez Wordle, vous avez certainement besoin de ce site Web dans votre vie pour jouer avec vos proches. Pensez au mot le plus compliqué que vous connaissez, écrivez-le et appréciez les visages de vos amis alors qu’ils essaient de comprendre ce que c’est.

