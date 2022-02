Si vous avez 4 200 $, vous pouvez posséder ce baladeur Sony en édition spéciale pour les audiophiles insupportables

Ce sont probablement les lecteurs multimédias de la plus haute qualité de la planète, mais je ne sais pas s’il sera facile de justifier les 4 200 dollars de ces Sony Walkman Signature Series dont seuls quelques audiophiles ultra-sensibles peuvent pleinement profiter.

Dans l’industrie mobile, la vérité est qu’ils ne vont pas très bien, il semble donc que Sony recentre son activité avec des appareils plus de niche, beaucoup plus spécifiques dans son approche et certains même destinés aux professionnels, presque tous absolument propriétaires comme son mobile à 1 800 euros le Xperia Pro-I.

Il y a quelques mois, il n’y avait aucun mouvement depuis Minato, mais grâce aux collègues d’Android Police, nous pouvons maintenant confirmer que les prochains terminaux Android de Sony ne seront pas exactement des smartphones, mais plutôt des baladeurs Sony à prix ridicules qui sont effectivement orientés vers le petit marché premium. , aux professionnels du secteur de l’audio et de la musique et aux audiophiles les plus sensibles.

Ce sont deux nouveaux lecteurs multimédias avec écran tactile couleur, accès Internet et capacités de lecture avancées, qui répondent à la dénomination de Walkman Signature Series avec les codes de modèle NW-WM1ZM2 et NW-WM1AM2.

Vus sous cet angle, ils n’ont sûrement rien de clinquant, mais quand on vous dit que le premier coûte 4 200 dollars et le second 1 600… Les choses changent !

Si vous avez la chance d’avoir ce Sony Xperia à 1 800 €, vous feriez mieux de vous en occuper dans ce démontage

Beaucoup les décriront comme du vol, mais la vérité est que Sony a dans son catalogue certains des produits audio professionnels les plus acclamés et les plus vendus sur le marché, et nous savons déjà qu’aucun de ces produits n’est bon marché, donc la chose est assez justifiable en tant que joueur « pro »… Pas en vain, le précédent Sony Walkman de 2016 coûtait déjà environ 3 200 dollars à l’époque.

Para valorarlos mejor, debéis saber que la construcción es absolutamente exquisita, casi de una joya de la tecnología, pues Sony ha diseñado un nuevo chasis de cobre sin oxígeno que llega chapado en oro para proporcionar la mejor conexión a tierra posible mejorar la calidad del audio au maximum.

Pour sa part, le modèle le moins cher est en aluminium, qui isole également des interférences extérieures avec de grandes performances, bien qu’il économise évidemment des coûts.

La nouvelle série Sony Walkman Signature offre une construction et des composants de haute qualité, même avec des matériaux nobles, mais je ne sais pas s’il sera facile de justifier les 4 200 $ et 1 600 $ pour certains lecteurs multimédias Android.

La carte principale a été développée pour séparer explicitement les composants analogiques et numériques, contribuant également à réduire les interférences, tout en montant un bloc supplémentaire plaqué or qui isole davantage les composants numériques du châssis.

Si c’est que même les soudures sont personnalisées et ont été développées spécifiquement pour ces appareils, sans l’utilisation de plomb et avec une infusion d’or que seul Sony utilise dans toute l’industrie de l’électronique grand public.

Avec tout cela, le prix ne semble plus trop élevé, mais il y a plus, car les deux utilisent un amplificateur numérique breveté conçu exclusivement pour la coupe la plus premium de Sony, avec une résolution sonore plus élevée et une consommation d’énergie réduite. L’algorithme DSEE Ultimate AI est également présent, chargé d’améliorer la qualité audio en temps réel, pouvant récupérer la qualité de 16 bits à 32 bits sans trop d’effort.

L’égaliseur intégré au logiciel est à 10 bandes afin que nous puissions régler le son à notre guise, avec Android 11 donnant vie aux deux appareils qui ont intégré le WiFi et le Bluetooth. Il dispose également de connecteurs physiques, sans surprise à ce prix, montant un USB type-C pour charger sa batterie et transférer des données, ainsi que des prises casque doubles et symétriques.

Bien sûr, si vous les achetez, soyez prudent avec eux car ils coûtent un bras et une jambe… Et certainement, seuls les audiophiles les plus sensibles qui disposent d’un casque symétrique performant et n’écoutent que des morceaux au format FLAC en profiteront. eux.

Les meilleurs tutoriels pour profiter des capacités multimédia de votre Android

Sujets connexes : Sony, Technologie