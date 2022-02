C’est l’accessoire Samsung qu’il vous faut oui ou oui pour votre nouveau mobile

Après la politique adoptée par Samsung de ne pas accompagner ses nouveaux téléphones portables de chargeur, cet accessoire est devenu un achat incontournable.

La politique de Samsung a pris une tournure très controversée début 2021, lorsque la société a annoncé que les trois modèles de la famille Samsung Galaxy S21 arriveraient sans chargeur. Depuis, le chargeur Samsung est devenu un achat indispensable si vous possédez un nouveau mobile de la firme sud-coréenne. Le plus populaire est le chargeur 25W, qui tombe à 12,45 euros sur Amazon.

Cependant, cette puissance sera insuffisante si vous obtenez le Samsung Galaxy S22+ ou le Samsung Galaxy S22 Ultra, car ils prennent en charge une charge rapide jusqu’à 45W. Par conséquent, dans ce cas, vous devez acheter le chargeur mural Samsung 45W, qui est également en vente à 24,95 euros sur Amazon. En revanche, si votre mobile est compatible avec la recharge sans fil, vous pouvez vous procurer le chargeur sans fil Samsung, qui tombe également à 36 euros sur Amazon.

Cet accessoire Samsung est indispensable pour vos nouveaux terminaux

Loin d’abandonner la stratégie entamée début 2021, le constructeur sud-coréen a choisi de continuer à vendre le chargeur séparément ou d’accompagner certains de ses téléphones portables avec des chargeurs non compatibles avec la charge rapide maximale qu’accepte le terminal. Le but est le même : les utilisateurs sont obligés d’acheter le chargeur séparément s’ils veulent profiter pleinement de la charge rapide, si importante pour réduire les temps de charge.

Pour cette raison, le chargeur est l’accessoire dont vous avez besoin pour votre nouveau mobile Samsung. Lors de l’achat d’un terminal auprès de l’entreprise, vous devez vérifier sa charge rapide et s’il est livré avec un chargeur. Si vous ne les avez pas faites, il est possible que votre smartphone ait une charge plus rapide que le chargeur qui l’accompagne, mais vous le gaspillez par ignorance.

Par exemple, le Samsung Galaxy A52s 5G est livré avec un chargeur de 15 W, mais sa batterie prend en charge une charge rapide de 25 W. Par conséquent, il est préférable d’acheter un chargeur de 25 W afin de ne pas passer plus de deux heures à côté du chargeur.

La charge rapide Samsung a beaucoup évolué dans la famille Galaxy S22, qui intègre déjà des puissances allant jusqu’à 45W. Comme vous pouvez l’imaginer, les chargeurs ne sont pas inclus avec les téléphones, vous devez donc les acheter séparément. Bien sûr, cela en vaut la peine pour une charge qui ne dure qu’environ une heure.

En revanche, il est possible que votre mobile Samsung soit compatible avec la recharge sans fil et que vous ne le sachiez pas. On vous a déjà expliqué comment savoir si votre mobile dispose de la recharge sans fil, il vous suffit donc de réaliser la même méthode pour le découvrir. Grâce à cette technologie, vous pouvez oublier les câbles lors du chargement de l’appareil.

En bref, nous soulignons que le chargeur est devenu un achat nécessaire si vous achetez un nouveau téléphone et qu’il provient de Samsung. Nous vous rappelons que vous pouvez acheter le chargeur 25W, le chargeur 45W ou le chargeur sans fil selon vos besoins, tous sont en vente sur Amazon.

