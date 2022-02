Découvrez les nouveautés de Premier Pro et les nouvelles fonctionnalités qu’il intègre

Ce logiciel Adobe est un outil essentiel pour les créateurs de contenu.

Les créateurs de contenu numérique doivent disposer des meilleurs outils pour travailler. Il est de plus en plus courant de trouver du contenu vidéo avec une qualité professionnelle impensable jusqu’à récemment. Pour ceux qui passent derrière l’écran pour créer et éditer, il est très important que le logiciel qu’ils utilisent permette une parfaite synchronisation, car le gain de temps est considérable et les résultats bien meilleurs. Adobe a montré qu’il était capable de développer des logiciels puissants pour éditer de la vidéo depuis un mobile, c’est le cas d’Adobe Premiere Rush, mais quand on se met devant un ordinateur pour des tâches volumineuses, Premiere Pro est le bon outil.

Premiere Pro, l’un des outils phares d’Adobe, intègre des fonctionnalités nouvelles et améliorées qui, avec l’aide de l’IA, parviennent à aller plus loin et à rendre la tâche des créateurs de contenu aussi simple que possible. L’une de ces nouvelles fonctionnalités est Remix, qui permet de faire des ajustements entre la vidéo et l’audio de manière beaucoup plus précise, sans avoir à utiliser des outils de découpage de précision et en économisant beaucoup de temps tout au long du processus. Tout cela grâce à Adobe Sensei, qui vous permet de redimensionner intelligemment les clips musicaux.

Les problèmes courants qui avec Remix ne sont plus

Il est désormais possible d’obtenir un timing parfait, et le logiciel le fait sans que les créateurs et éditeurs de vidéos aient à se soucier des réglages. La fonctionnalité Speech to Text est désormais disponible hors ligne, ce qui nous permet de générer des transcriptions beaucoup plus précisément et en utilisant un tiers du temps. On parle aussi du fait que le logiciel est capable d’analyser les chansons et de les ajuster, selon leur durée, au contenu des vidéos. Plus besoin de faire des ajustements et des coupes. La vitesse est également une autre de ses caractéristiques, puisque vous pourrez effectuer tous les tests nécessaires avant d’avoir la vidéo terminée. Ce qui prenait autrefois beaucoup de temps est maintenant réduit à quelques secondes.

Sous-titres plus faciles et traitement plus rapide

Les créateurs de contenu vidéo savent que l’ajout de sous-titres augmente considérablement votre visibilité. Mais travailler avec eux pourrait devenir assez fastidieux. Avec le nouvel outil Voice to Text, cela se fait plus rapidement, surtout si vous intégrez les derniers processeurs dans votre équipement. L’un des principaux avantages est que vous n’avez pas besoin d’une connexion Internet. Il y a actuellement 12 langues à votre disposition que vous pouvez télécharger, et elles continueront d’être mises à jour au fil du temps.

L’un des inconvénients les plus courants lors de l’édition d’une vidéo est son exportation. Si nous utilisons le système HDR 10 bits, qui permet d’obtenir une couleur améliorée et un effet visuel incroyable, le temps de traitement peut être allongé. Cette dernière version intègre l’accélération GPU pour une exportation beaucoup plus rapide. En fait, l’accélération est possible sur jusqu’à 70 % des effets dans Premiere Pro.

Puis-je essayer le nouveau Premier Pro ?

Oui, il vous suffit de vous connecter ou de vous inscrire à votre compte Adobe et vous pourrez essayer toutes ces nouvelles fonctionnalités qui, bien qu’encore en version bêta, offrent une expérience améliorée de votre logiciel de référence. Vous pourrez découvrir de première main tout ce que nous vous avons dit. Cette nouvelle façon de travailler vous permettra de gagner du temps et d’obtenir des résultats beaucoup plus professionnels.

En bref, nous avons maintenant un logiciel entièrement optimisé, qui parvient à presser toutes les performances des processeurs et du GPU pour donner au résultat final un produit essentiel dans la création professionnelle de contenu numérique. La nouvelle fonction Voice to Text, plus rapide que jamais, pour que votre flux de travail soit beaucoup moins lourd et que vous puissiez terminer les tâches en un temps record sans nuire aux résultats. Un logiciel que les youtubeurs à succès n’hésitent pas à utiliser pour obtenir les meilleurs résultats

