Quand Android 13 arrivera-t-il sur votre mobile ?

Android 13 est la nouvelle version du système d’exploitation de Google, et nous savons déjà quand il commencera à atteindre les premiers mobiles.

Google a été un peu plus précipité que d’habitude pour présenter la nouvelle version d’Android. Android 13 est maintenant disponible en aperçu développeur, et les plus courageux peuvent installer Android 13 sur leurs téléphones Google Pixel compatibles.

Mais quand Android 13 atteindra-t-il le reste des mortels ? Parallèlement aux nouvelles d’Android 13, Google a également annoncé la planification officielle d’Android 13, qui précise les différentes étapes par lesquelles Android 13 passera avant de commencer à atteindre les appareils.

Android 13 aura quatre versions bêta et atteindra les premiers appareils cet été

Via la page des développeurs Android, Google précise qu’Android 13 aura deux versions précédentes pour les développeurs. Le premier, déjà disponible, a été publié en février, et le second sera disponible en mars.

Par la suite, le programme bêta d’Android 13 commencera, composé de quatre versions différentes. La première sera une version préliminaire, qui arrivera via OTA aux utilisateurs du programme bêta Android en avril. Il y aura ensuite une deuxième version bêta disponible en mai, que Google appelle une mise à jour incrémentielle.

Ce n’est qu’en juin, avec l’arrivée de la troisième bêta, qu’Android 13 atteindra un état plus ou moins stable, afin qu’il puisse être utilisé par un plus grand nombre de personnes. À ce stade, les API et le comportement du système seront définitifs, et la publication d’applications destinées à Android 13 dans le Play Store sera ouverte.

Il y aura une quatrième et dernière version bêta en juillet, que Google appelle une version quasi finale.

Ce sera à partir d’août que la mise à jour vers Android 13 sera disponible pour les premiers appareils, à commencer par Google Pixel et, peut-être, pour les modèles de certains fabricants qui décident de publier la mise à jour dès le premier jour.

Il reste encore des mois avant de connaître tous les changements et nouveautés qu’Android 13 va inclure, et petit à petit les principaux fabricants annonceront leurs plans de mise à jour. Ce qui semble clair aujourd’hui, c’est qu’une fois de plus nous aurons une nouvelle version d’Android disponible cet été.

