4 astuces pour rendre votre profil LinkedIn attractif

LinkedIn est un réseau inconnu pour beaucoup, mais il offre d’énormes possibilités.

LinkedIn est un réseau social quelque peu différent des réseaux habituels. Quand on pense aux réseaux sociaux, on le fait avec une composante ludique, amusante et de débat. Notre protagoniste n’est pas dégoûtée par ces problèmes, cependant, elle est conçue pour autre chose : le lieu de travail. LinkedIn est le point de rencontre des professionnels de toutes sortes. Que vous ayez un profil dessus ou non, nous allons vous donner quelques astuces intéressantes pour rendre votre profil LinkedIn beaucoup plus attractif. Connaissez-vous les avantages que vous pouvez obtenir si vous les suivez ?

Qu’est-ce que LinkedIn ?

C’est un point de rencontre pour les professionnels de toutes sortes. Peu importe que vous soyez vendeur, avocat ou concepteur de sites Web, sur LinkedIn, vous trouverez des personnes ayant les mêmes intérêts que vous. Il a une certaine ressemblance avec Facebook en termes de structure. En fait, si vous savez vous en servir, vous n’aurez pas de problèmes sur LinkedIn. Dans ce réseau, on parle de tout, même si évidemment les sujets brûlants sont le travail. Ceux qui sont indépendants dans le secteur de l’édition peuvent trouver des sujets sur le journalisme et, si vous vous consacrez à la chirurgie cardiaque, sur les dernières avancées en matière de techniques chirurgicales.

LinkedIn n’est pas censé être un fourre-tout, et si vous partez avec l’intention de faire la même chose que Facebook, vous vous trompez probablement. Il faut savoir donner un peu de temps à LinkedIn. En fait, il est très courant que vous vous inscriviez à ce réseau et que vous ne commenciez à l’utiliser sérieusement que quelques mois plus tard. Mais à vrai dire, vous vous souciez d’être sur LinkedIn pour de nombreuses raisons.

Pourquoi devrais-je être sur LinkedIn ?

C’est quelque chose de très simple, c’est une magnifique vitrine pour se faire connaître, être en contact avec des personnes qui peuvent vous aider et élargir votre réseau social. Tout cela sans rien payer, même si maintenant nous vous dirons que LinkedIn a également une version payante. LinkedIn offre une visibilité qui peut être intéressante. Si vous souhaitez augmenter vos chances de réussite ou êtes dans une démarche de recherche d’emploi, votre profil LinkedIn doit être attractif. L’investissement que vous pouvez faire sur LinkedIn lors de l’enregistrement de votre profil ne vous coûtera que quelques minutes, mais le bénéfice que vous pourrez en retirer est très important. Quoi que vous fassiez, quelle que soit votre performance, si vous êtes sur LinkedIn, c’est là que vous devez être. Vous ne savez jamais si les choses peuvent changer et vous devrez utiliser vos contacts.

Comme nous l’avons mentionné, LinkedIn est entièrement gratuit, mais il offre la possibilité de s’inscrire à LinkedIn Premium. Il offre de nombreux avantages, comme savoir exactement qui consulte votre profil, d’où viennent les employeurs les plus intéressants et comment vous pouvez considérablement élargir votre réseau avec LinkedIn premium.Vous avez également accès à la plateforme de cours appelée LinkedIn Learning. Mais le prix de cette version payante n’est pas bon marché du tout, aux alentours de 35€ par mois. Honnêtement, c’est quelque chose sur lequel vous pouvez économiser, car si le prix était plus modéré, cela aurait du sens, mais payer ce montant mensuel signifie près de 500 € par an.

4 astuces pour être attractif sur LinkedIn

prends soin de ta photo

L’image que vous projetez est très importante, et votre photo sera votre carte de visite. En ce sens, il est indispensable que vous mettiez une vraie photo de vous, il est déconseillé de mettre un avatar ou un personnage de votre série préférée. Beaucoup de choses viennent sur LinkedIn, mais pas pour donner une image de ce que nous ne sommes pas. Un peu inutile pour vous de vous habiller en costume-cravate, essayez d’être vous-même et offrez votre meilleur visage. Vous attirerez automatiquement l’attention si vous prenez cela comme une règle. Mieux vaut une photo de vous décontracté qu’un avatar Pikachu.

ne pas inventer

LinkedIn est fait pour de vraies personnes et vous voyez souvent des profils très gonflés. Considérez votre profil comme un CV, vous ne pouvez pas inventer des choses ou écrire des compétences que vous n’avez pas vraiment. Si votre niveau d’anglais est basique vous devez vous y référer, ne mettez pas que vous avez un C2. Au fait, pourquoi ne pas en profiter pour apprendre l’anglais avec ces applications ?

Prenez également soin de la formation que vous mettez, il n’est pas nécessaire que vous appreniez vous-même votre étape d’enseignement primaire à l’école, essentiellement parce que c’est quelque chose de non pertinent. Si votre formation est très poussée et que vous avez suivi un grand nombre de cours, sélectionnez les plus importants. Vous pouvez donner l’impression d’être surtitré, et ce n’est pas non plus une bonne chose.

Soyez positif et proactif

LinkedIn n’est pas Twitter ou Facebook, pas plus qu’Instagram ou TikTok. Par conséquent, générez du contenu vraiment intéressant, qui parle de vous et qui dit tout le bien que vous êtes capable de faire. Sur LinkedIn, le non-sens ou l’absurdité n’est pas partagé, puisque vous prenez le risque de donner une image qui ne vous correspond pas. Il ne s’agit pas d’être sérieux en permanence, mais de fournir un contenu de qualité lié à vos compétences. Nous avons convenu que ce que vous voulez atteindre, c’est élargir votre réseau de travail, voire pouvoir aspirer à un meilleur travail. Eh bien, adaptez-vous à ces circonstances.

entrer tous les jours

Quelque chose de très courant pour ceux qui créent un profil LinkedIn est de l’abandonner. Vous n’obtiendrez rien de cette façon. Si quelqu’un commence à vous remarquer, mais voit que vous ne publiez pas souvent, il perdra tout intérêt et, par conséquent, vous risquez de manquer des opportunités d’affaires ou d’emploi. Entrer sur LinkedIn, c’est comme aller s’inscrire. Il faut se promener au moins une fois par jour. De plus, si vous le faites, vous commencerez à aimer ce réseau très intéressant. Vous avez beaucoup à gagner sur LinkedIn si vous y consacrez quelques minutes.

Certes, avec ces conseils, votre profil LinkedIn devient beaucoup plus attrayant. Vous avez de nombreuses possibilités de trouver ce que vous cherchiez dans ce réseau social. Si vous passez un peu de temps et êtes capable de suivre ces règles, il y a de fortes chances que LinkedIn vous réserve de très agréables surprises.

