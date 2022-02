Les mobiles de Samsung, Xiaomi, OnePlus et d’autres marques recevront les couleurs dynamiques d’Android 12

Si vous possédez un mobile de ces marques, vous pourrez probablement très prochainement profiter des couleurs dynamiques d’Android 12.

Bien qu’Android 13 soit déjà là, de nombreux téléphones mobiles attendent encore l’arrivée d’Android 12. D’autres, bien qu’ayant reçu la mise à jour tant attendue, ne profitent toujours pas de toutes les nouveautés introduites par la version la plus récente du système d’exploitation.

À travers son blog officiel pour les développeurs, Google a confirmé que, bientôt, un plus grand nombre de mobiles au-delà du Pixel recevra bientôt un support pour les thèmes dynamiques de Material You, y compris des modèles de OnePlus, Xiaomi, OPPO, vivo et d’autres entreprises. .

Matériel Vous atteindrez plus d’appareils au-delà du Pixel

Certaines marques, telles que Samsung, ont déjà intégré leur propre implémentation de couleurs dynamiques dans leurs versions respectives d’Android 12. D’autres, cependant, n’ont pas encore adopté cette fonctionnalité d’Android 12.

Mais cela va bientôt changer. Selon Google, des entreprises telles que Samsung, OnePlus, Oppo, Vivo, realme, Xiaomi, Tecno et d’autres marques vont ajouter la prise en charge des couleurs dynamiques dans leurs couches de personnalisation respectives.

Récemment, on apprenait que Google prévoyait de rendre obligatoire la mise en place de cet ajout sur tous les appareils avec Google Mobile Services intégrés. Cette obligation entrerait en vigueur le 14 mars.

Il convient de noter qu’avec l’arrivée d’Android 12L, le code pour « Monet » – le nom de code du moteur de thème dynamique natif d’Android 12 – sera publié sur AOSP afin que les fabricants et les partenaires de Google puissent l’utiliser pour mettre en œuvre un tel système dans le logiciel de leurs téléphones. Cependant, il est également possible qu’ils décident de développer leurs propres implémentations.

