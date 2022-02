C’est le super traducteur tendance qui vous fera oublier Google Traduction, maintenant disponible gratuitement pour Android

La sérieuse concurrence pour Google Traduction est enfin arrivée sur Android, car DeepL propose déjà son application gratuitement sur le Google Play Store… Ne la manquez pas !

Parmi toutes les applications Google que nous avons disponibles sur Android, nous pouvons certainement en souligner une non seulement pour ses énormes fonctionnalités et l’aide qu’elle nous apporte au quotidien, mais aussi pour l’absence totale de concurrence sérieuse et d’options alternatives.

Nous avons parlé de la façon dont Google Translate, qui bien qu’il ait réussi à devenir presque un standard de facto dans l’industrie, voit maintenant comment une nouvelle plateforme de traduction d’origine allemande, DeepL, veut discuter de son hégémonie déjà du point de vue de se savoir être le plus en vogue du moment.

En fait, c’est que Deepl promet directement la meilleure traduction automatique au monde grâce à des solutions d’apprentissage automatique et d’intelligence artificielle, ce que nous pouvons désormais également tester depuis nos smartphones, puisque la première version de DeepL pour Android est déjà disponible, toujours en à ses débuts mais gratuit, fonctionnel et disponible sur Google Play :

Les meilleures alternatives à Google Translate

Les collègues de Xataka Android nous en ont parlé il y a quelques jours, et la vérité est que si vous ne connaissiez pas DeepL, nous vous recommandons de l’essayer, car cette plateforme de traduction fonctionne très bien, surtout avec un langage familier, et peut également traduire entre 26 des langues les plus utilisées au monde.

Le plus négatif réside évidemment dans le peu de développement de l’application pour Android pour le moment, et c’est qu’elle ne permet que la traduction de mots et de textes à l’aide d’une interface simple avec deux tiroirs d’écriture et de lecture, placés au-dessus de celui correspondant au texte original et ci-dessous où l’on peut voir la traduction dans la langue choisie.

Dans iOS, ils ont déjà plus d’options, nous devrons donc attendre que la traduction du texte en images de l’appareil photo et de la galerie arrive sur Android, ce que le service Google peut déjà faire nativement depuis longtemps.

L’IA de DeepL a montré qu’elle fonctionne très bien, bien mieux que Google lorsqu’il s’agit de traduire des textes dans un langage familier, du moins avec l’espagnol entre les deux, nous vous encourageons donc certainement à l’essayer en attendant les améliorations de l’application.

Il a quelques détails intéressants, comme la possibilité de copier le texte résultant ou que l’application elle-même le lise en utilisant la technologie de synthèse vocale, pour apprendre à prononcer ou simplement écouter le texte dans notre langue.

La plate-forme de traduction en ligne qui a rendu DeepL si célèbre est maintenue, vous pouvez donc être sûr que les traductions seront de la plus haute qualité, y compris les expressions familières, bien que cela ait un inconvénient, c’est que l’application ne fonctionne qu’avec une connexion à Internet actif car vous devez vous connecter aux serveurs DeepL pour accéder à votre IA.

C’est tout pour le moment car il n’y a même pas d’options payantes, même si nous espérons que très bientôt DeepL continuera à mettre à jour son application Android, ce qui en vaut la peine de migrer depuis Google Traduction… Au moins maintenant, la concurrence la plus sérieuse semble arriver !

26 applications Android trop belles pour être gratuites

Rubriques connexes : Applications, Applications gratuites