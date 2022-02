Android 13 est officiel : la première version pour les développeurs est désormais téléchargeable

Android 13 est déjà là. Ce sont les nouvelles et les mobiles compatibles avec la nouvelle version du système.

Par surprise, et sans en avertir personne, Google a publié aujourd’hui la première version pour les développeurs d’Android 13. La nouvelle version juste un jour après que Google a publié la troisième version bêta d’Android 12L, de sorte que, pour la première fois, Google a avec deux versions bêta simultanées programmes.

Selon Google, Android 13 a à nouveau « la confidentialité et la sécurité » comme principaux aspects, en se concentrant sur « la construction d’une plate-forme responsable et de haute qualité pour tout le monde, offrant un environnement plus sûr sur l’appareil et plus de contrôles pour l’utilisateur ».

Quoi de neuf dans Android 13

Android 13 est la prochaine grande mise à jour du système d’exploitation. La nouvelle version a été construite sur la base de la grande refonte qu’Android 12 a entraînée, introduisant de nouvelles fonctions et améliorations de sécurité, d’interface et fonctionnelles, que Google a détaillées sur le blog officiel des développeurs Android.

sécurité et confidentialité

Android 13 introduit des améliorations axées sur la sécurité et la confidentialité, notamment un nouveau menu de sélection d’images qui vous permet de partager des images et des vidéos de manière plus sécurisée avec des applications.

De même, une nouvelle autorisation Wi-Fi donne la possibilité de décider si une application peut ou non accéder à cette section du système.

Productivité des développeurs

En plus de cela, Android 13 introduit de nouveaux outils visant à améliorer la productivité des développeurs. Par exemple, la possibilité de développer des vignettes personnalisées pour le menu des paramètres rapides a été ajoutée.

Icônes personnalisées pour n’importe quelle application

Avec l’arrivée d’Android 12 et de Material You sur Pixels, Google a donné aux utilisateurs la possibilité de personnaliser leurs écrans d’accueil avec des icônes qui utilisent les couleurs du système. Cette fonctionnalité n’était initialement disponible que sur les icônes d’application Google.

Désormais, Google a étendu cette fonctionnalité afin que les développeurs puissent ajouter la prise en charge des icônes thématiques à leurs applications.

Langues indépendantes pour chaque application

Dans Android 12, les utilisateurs pourront choisir la langue dans laquelle chaque application doit être affichée. Jusqu’à présent, les applications utilisaient par défaut la langue système par défaut.

En plus de tout ce qui précède, des améliorations ont été incluses dans la programmation des shaders, des mises à jour pour OpenJKD11, de nouveaux modules pouvant être mis à jour via Google Play pour Bluetooth et Ultra Wide Band, et plus encore.

Ce premier Developer Preview ne contient qu’une partie des nouveautés qui seront présentes dans Android 13. L’essentiel des changements arriveront à chaque nouvelle version, jusqu’à l’arrivée de la version bêta, qui devrait être disponible en avril de cette année.

Quand arrivera Android 13 ?

Google a confirmé qu’il y aura deux versions pour les développeurs d’Android 13. La première, sortie aujourd’hui, et une seconde disponible en mars.

Après cela, il y aura un programme bêta composé de quatre versions différentes, commençant en avril et se poursuivant jusqu’en juillet.

Le lancement de la version finale d’Android 13 devrait avoir lieu à la fin de l’été, entre août et septembre.

Quels téléphones sont compatibles avec Android 13 ?

Partant du principe qu’il n’est pas recommandé d’installer la version précédente d’Android 13 sauf si vous êtes un développeur ou un utilisateur avancé, il convient de mentionner que la nouvelle version d’Android peut être installée à partir d’aujourd’hui sur un total de huit mobiles différents, tous eux de la série Google Pixel. Ils sont les suivants:

Pixel 6 Pro

Pixel 6

Pixel 5a 5G

Pixel 5

Pixel 4a (5G)

Pixel 4a

Pixel 4XL

Pixel 4

Il est également possible de tester les nouvelles fonctionnalités dans l’émulateur Android officiel, ceci étant le moyen le plus recommandé pour découvrir Android 13 lors du processus précédant le démarrage du programme bêta.

