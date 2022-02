Peut-être que les Google Pixels ne sont pas l’iPhone Android : le modèle 2018 dit adieu aux mises à jour

Avec moins de 4 ans sur le marché, les Pixel 3 et Pixel 3 XL terminent leur cycle de vie, reçoivent leur dernière mise à jour et disent adieu à la maintenance.

Il est curieux de voir comment parfois certaines choses se produisent sur la plate-forme Android, et comme il s’agit d’un système d’exploitation né à Mountain View, nous nous attendrions tous à ce que les mobiles Google Pixel soient les porte-drapeaux du catalogue, à la fois dans les options et les fonctionnalités ainsi que dans l’optimisation et la maintenance.

Cela ne semble pourtant pas être le cas, et c’est Samsung qui a annoncé cette semaine le meilleur support de plateforme, promettant jusqu’à 5 ans de correctifs de sécurité et pas moins de 4 mises à jour Android majeures pour ses smartphones et tablettes les plus puissants, tandis que Google a annoncé la fin du support de ses mobiles 2018, un peu réussi Pixel 3 et Pixel 3 XL qui se disent adieu avec moins de quatre ans de retard.

Les confrères de Gadgets Now nous l’ont dit, qui suivant la piste d’autres médias internationaux ont rapporté les dernières mises à jour pour les mobiles Pixel made by Google lancés en octobre 2018, ces deux modèles Pixel 3 qui reçoivent un package OTA étiqueté « février 2022 ».

Il va sans dire que Pixel 3 et Pixel 3 XL ont reçu Android 12, mais ces versions SP1A.210812.016.B1 et SP1A.210812.016.C1 qui ont commencé à être distribuées seraient déjà les dernières pour les deux appareils, sans options pour recevoir Android 13 de quelque manière que ce soit ni maintenir un support de sécurité régulier.

Alors qu’à Cupertino, ils continuent de mettre à jour l’iPhone SE 2016, il semble qu’à Mountain View, ils arrêtent leurs Pixels 2018 et les laissent désormais sans mises à jour… Un autre monde !

Loin de là, il semble que désormais les deux Pixels 2018 ne recevront que quelques correctifs de sécurité chaque fois que c’est critique, comme celui de janvier 2022 qui a résolu le problème Microsoft Teams qui empêchait ces téléphones d’appeler les Urgences.

Ainsi, les mobiles Google les plus anciens qui conserveront le support et pourront d’abord essayer Android 12L, puis Android 13 seront les Pixel 3a et Pixel 3a XL à partir de 2019, qui sont également éligibles aux programmes bêta des deux mises à jour.

Pendant ce temps, à Cupertino, même l’iPhone SE de 1ère génération, un milieu de gamme introduit en mars 2016, maintient son support et a reçu iOS 15.2, comme le confirment les pages d’assistance d’Apple.

Il ne semble pas que les Google Pixels soient l’iPhone Android, non…

