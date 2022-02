11 nouvelles fonctionnalités à venir sur YouTube cette année

Toutes les nouveautés qui arriveront sur YouTube tout au long de cette année 2022 à venir sont ici.

2022 sera une année de changement pour YouTube. La plateforme, qui continue aujourd’hui d’être le leader du secteur des services de streaming vidéo, s’apprête à recevoir une bonne poignée de nouvelles fonctions, que le chef de produit de l’entreprise a détaillées aujourd’hui dans une publication du blog officiel de YouTube.

Ces nouvelles fonctionnalités visent à ajouter plus d’options aux créateurs lorsqu’il s’agit de monétiser leur contenu et d’interagir avec les téléspectateurs. Tous arriveront tout au long de l’année.

Améliorations des courts métrages, abonnements doués et plus de nouvelles à venir sur YouTube en 2022

La première nouveauté annoncée par Neal Mohan, YouTube Product Manager, consiste en une série de nouveaux effets et outils d’édition pour Shorts, la fonctionnalité de Google inspirée des vidéos TikTok. De même, la possibilité de répondre aux commentaires vidéo via un Short sera incluse.

De nouvelles façons de monétiser Shorts seront également incluses, telles que donner aux créateurs la possibilité de créer du contenu de marque via Branded Connect, intégrer des fonctionnalités financées par les fans comme Super Chat dans Shorts et offrir la possibilité d’acheter des marchandises directement à partir d’un Short.

Profitant du fait que la consommation de vidéo en direct a triplé entre janvier 2020 et décembre 2021 par rapport à la période précédente, de nouvelles fonctions destinées aux créateurs seront incluses, avec lesquelles tirer le meilleur parti de cette fonction. Par exemple, la diffusion en direct collaborative sera incluse, permettant à plusieurs créateurs de diffuser du contenu en direct ensemble.

De nouvelles fonctionnalités axées sur les utilisateurs seront également ajoutées, la plus importante de toutes étant la possibilité de donner des abonnements à d’autres téléspectateurs, à la manière des abonnements cadeaux Twitch.

Les commentaires font également peau neuve, les créateurs ayant la possibilité de définir des directives pour les commentaires sur leur chaîne, afin que le ton des conversations entre les téléspectateurs reste toujours sous contrôle. D’autre part, les téléspectateurs pourront ordonner les commentaires afin qu’ils soient synchronisés avec le moment exact de la vidéo en cours de visionnage, et grâce à l’intégration avec la version de YouTube pour les téléviseurs, les utilisateurs pourront voir les commentaires de la vidéo qu’ils regardent sur leur téléphone portable est diffusée sur le téléviseur.

Une autre section de la plate-forme où nous verrons des changements est YouTube Studio. À l’aide d’ensembles de données de YouTube et de Google, l’outil permettra aux créateurs de savoir quel type de contenu intéresse les téléspectateurs, leur permettant ainsi d’avoir des idées concrètes pour leurs prochaines vidéos.

Et, bien sûr, YouTube va sauter dans le train du Web3 et étudier la possibilité d’ajouter des modèles de monétisation qui n’existaient pas jusqu’à présent, par exemple, via le NFT de vidéos, de photos ou d’œuvres d’art.

Enfin, YouTube annonce l’arrivée d’excellentes nouvelles pour la plateforme YouTube TV, dont une mise à jour complète de son interface utilisateur.

Toutes les nouveautés annoncées par YouTube arriveront sur la plateforme au fil des mois. Pour l’instant, aucune date précise n’a été donnée.

Rubriques connexes : Applications, Google Apps, YouTube