4 détails du Samsung Galaxy S22 que vous n’aviez pas vus dans sa présentation

Les Samsung Galaxy S22 sont là, mais vous avez peut-être manqué certaines de leurs actualités. Nous les passons tous en revue.

Chaque année, la même histoire se répète : une nouvelle génération de la famille Galaxy S arrive en début d’année, pour marquer le début de la nouvelle génération de flagships et, en quelque sorte, poser les bases de ce que l’on peut attendre de la gamme élevée au cours des prochains mois.

Cette année, c’était au tour des nouveaux Samsung Galaxy S22, une famille de trois smartphones qui, sur le papier, promet d’être la plus mature depuis longtemps.

Sa présentation nous a laissé de grandes nouvelles, comme l’extension de la période de soutien à quatre ans. Cependant, certains détails ont également été annoncés qui auraient pu être manqués par la plupart. Passons-les tous en revue.

Des matériaux recyclés cachés à l’intérieur du Galaxy S22

Samsung a annoncé dans les jours qui ont précédé la présentation du Galaxy S22, que ses nouveaux modèles seraient les plus durables à ce jour, en utilisant des matériaux recyclés comme des filets de pêche pour façonner le corps de ses appareils.

Mais, après son lancement, nous avons vu que les trois appareils sont construits en aluminium et en verre, deux matériaux que Samsung a déjà utilisés dans les générations précédentes de la famille.

Et c’est qu’en réalité, ledit matériau a été utilisé pour construire certains éléments de conception spécifiques, tels que l’intérieur des boutons de volume et marche/arrêt, le couvercle intérieur du S Pen dans le Galaxy S22 Ultra, ou le module où le haut-parleur est logé.

Fonctionnalités de l’appareil photo prises en charge par des applications tierces

Pour la première fois, Samsung a rendu les nouvelles fonctionnalités de l’appareil photo du Galaxy S22 compatibles avec des applications tierces, telles que TikTok, Snapchat ou Instagram.

Cette intégration apporte une excellente nouvelle aux gros utilisateurs des réseaux sociaux, car elle implique qu’ils pourront utiliser des fonctions telles que le « mode nuit », « Super HDR » ou le mode portrait vidéo renouvelé sur Instagram, TikTok et Instagram.

Couleurs exclusives sur Samsung.com

Ceux qui décident d’acheter un Samsung Galaxy S22 ou un Samsung Galaxy S22 Ultra via la boutique en ligne officielle de Samsung pourront choisir parmi une série de couleurs exclusives qui ne seront disponibles nulle part ailleurs.

Ces couleurs sont bleu ciel, rouge et graphite pour le Galaxy S22 Ultra, et crème, violet, bleu et graphite pour les Galaxy S22 et S22+.

Le mode portrait fonctionne désormais avec les animaux de compagnie

Samsung a amélioré le mode portrait inclus dans les appareils photo du Galaxy S22. Désormais, ce mode est capable d’identifier les visages d’animaux pour générer un effet de flou d’arrière-plan. Voici comment l’entreprise explique son fonctionnement :

Les Galaxy S22 et S22+ sont également équipés de la dernière technologie IA de Samsung qui fait passer vos photos au niveau supérieur. Il est facile de prendre des photos parfaites en mode portrait avec la nouvelle carte de profondeur stéréoscopique AI, et vos sujets seront plus beaux que jamais, les moindres détails apparaissant nets et clairs grâce à un algorithme AI sophistiqué. Il en va de même pour votre ami à fourrure préféré : le nouveau mode Portrait du Galaxy S22/S22+ aide à empêcher les poils d’animaux de se fondre dans l’arrière-plan, de sorte que vous obtenez toujours la meilleure photo de votre animal.

