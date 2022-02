Réservez le Samsung Galaxy S22 et obtenez des Galaxy Buds Pro gratuits

Si vous achetez un Samsung Galaxy S22, vous recevez gratuitement des Samsung Galaxy Buds Pro. Profitez-en et recevez des écouteurs en cadeau.

La nouvelle génération de la légendaire saga Samsung Galaxy S est arrivée, chargée de nouvelles fonctionnalités et avec de nombreuses surprises dans sa manche.

À partir d’aujourd’hui, vous pouvez déjà réserver l’un des trois nouveaux smartphones qui font partie de la famille Galaxy S22 et profiter de certains des avantages que cela implique. Parce que réserver un Samsung Galaxy S22 vous assure non seulement d’être l’une des premières personnes au monde à posséder l’un des nouveaux fleurons de Samsung, cela vous permettra également de profiter de l’un des meilleurs produits que la marque a lancé ces dernières années, dans un totalement gratuit.

Quelques Galaxy Buds Pro gratuits pour réserver le nouveau Galaxy S22

Le nouveau Samsung Galaxy S22 arrive pour élever le niveau de la ligne téléphonique haut de gamme avec des designs renouvelés, de meilleurs écrans et la plus grande puissance vue jusqu’à présent dans un smartphone de l’entreprise.

En plus de cela, ils équipent un système de caméra plus avancé que jamais, capable de capturer de meilleures photos même dans des conditions de faible éclairage et d’enregistrer des vidéos jusqu’à une résolution de 8K pendant des heures, grâce à un nouveau processeur efficace de quatre nanomètres et à des batteries optimisées qui fournissent autonomie pour toute la journée.

Cette année, en plus, la famille est dirigée par le nouveau Samsung Galaxy S22 Ultra, un modèle qui combine les meilleures qualités de tout l’univers des smartphones Galaxy, pour offrir l’expérience mobile ultime. Parmi ses caractéristiques, on peut trouver un appareil photo amélioré de 108 mégapixels avec zoom spatial, un S Pen intégré avec un temps de réponse plus rapide et plus de fonctionnalités que jamais, et un grand écran Dynamic AMOLED 2X avec un taux de rafraîchissement de 120 hertz, qui peut atteindre une luminosité maximale impressionnante de 1750 nits.

Mais il y a encore plus de raisons d’en obtenir un : si vous décidez d’être l’un des premiers à réserver un Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ ou Galaxy S22 Ultra, vous recevrez en cadeau un Samsung Galaxy Buds Pro, le casque entièrement sans fil le plus avancé de Samsung. , avec suppression du bruit, bruit actif, un excellent système audio réglé par AKG et des fonctionnalités intéressantes comme un mode de détection de la voix.

Et ce n’est pas tout. En plus de vous offrir des Galaxy Buds Pro, Samsung vous offre jusqu’à 150 euros de remise supplémentaire dans le panier lors de la livraison de votre ancien appareil Android, en plus de la valeur de l’appareil lui-même. Tout cela, entièrement gratuitement et sans avoir à quitter la maison.

Tous les modèles de la série Galaxy S22 peuvent être réservés à partir du 9 février via le site officiel de la société. La période de précommande du Galaxy S22 Ultra se terminera le 24 février et celle des Galaxy S22 et S22+ se terminera le 10 mars.

