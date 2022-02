Les meilleures actualités One UI 4.1 à venir sur les mobiles Samsung, en vidéo

Ce sont les nouvelles fonctionnalités qui accompagnent One UI 4.1, la nouvelle version qui fait ses débuts avec le Galaxy S22.

Les nouveaux Samsung Galaxy S22 et Samsung Galaxy Tab S8 ont fait leurs débuts avec One UI 4.1, une nouvelle version du système d’exploitation basé sur Android de la marque, qui atteindra probablement progressivement les modèles précédents de l’entreprise.

Ces 11 téléphones et tablettes Samsung recevront des mises à jour Android pendant 4 ans

Mais, quelles nouveautés apporte cette version par rapport à One UI 4 ? En plus de quelques nouveautés exclusives à Android, One UI 4.1 introduit également une série d’améliorations qui n’étaient pas disponibles dans la version précédente, et que Samsung a voulu montrer à travers une nouvelle vidéo.

Plus de personnalisation, d’améliorations de l’appareil photo et d’autres nouveautés One UI 4.1

Tout au long de la vidéo –disponible sous ces lignes–, Samsung montre quelques-unes des nouvelles fonctionnalités introduites par cette nouvelle version. Il convient de mentionner que One UI 4.1 est une mise à jour mineure du système, il n’est donc pas surprenant que cette version n’inclue pas beaucoup de nouvelles fonctionnalités.

L’une des nouveautés sur lesquelles Samsung met davantage l’accent est le nouveau mode « Pro » de l’application appareil photo, qui vous permet désormais d’utiliser n’importe lequel des appareils photo inclus dans les appareils.

D’autre part, le « calendrier intelligent » promet d’améliorer la productivité des utilisateurs, suggérant des détails lors de l’ajout d’un nouvel événement à l’agenda, et une connectivité multiplateforme a été ajoutée qui permet de poursuivre le travail effectué sur le mobile sur la tablette. , et un mode multi-fenêtre amélioré sur les modèles de la série Galaxy Tab S8.

Une autre nouveauté qui n’apparaît pas dans la vidéo consiste en la possibilité de choisir la quantité de mémoire RAM virtuelle que vous souhaitez utiliser, en pouvant choisir entre 2, 4, 6 ou jusqu’à 8 Go.

One UI 4.1 est une version exclusive des Galaxy S22 et Tab S8 dans un premier temps. Cependant, il est prévu qu’au fil des semaines, il atteindra tous les appareils Samsung qui ont déjà reçu la mise à jour vers Android 12.

