L’un des meilleurs éditeurs vidéo pour iOS est sur le point d’arriver sur Android

LumaFusion, le célèbre éditeur vidéo pour iOS, sera très prochainement disponible sur Android.

Il y a quelques mois, les gens de LumaTouch annonçaient l’arrivée d’un de leurs meilleurs produits sur Android. Maintenant, enfin, nous savons que *LumaFusion, l’un des meilleurs éditeurs vidéo disponibles sur iOS, est sur le point d’atterrir sur le système d’exploitation de Google.

La société qui développe elle-même ce célèbre éditeur vidéo l’a annoncé via son blog officiel, profitant de la célébration du Samsung Galaxy Unpacked 2022. Et c’est que Samsung s’est chargé de rendre publique l’arrivée de LumaFusion sur Android, avec le visent à mettre en évidence les capacités de sa nouvelle famille de tablettes Galaxy Tab S8, y compris l’impressionnant Samsung Galaxy Tab S8 Ultra.

LumaFusion pour Android entre en version bêta

Depuis que Luma Touch a souhaité collaborer avec Samsung pour le lancement de son éditeur vidéo pour Android, la société a confirmé que LumaFusion peut être téléchargé, tout d’abord, dans le Galaxy Store, le propre magasin d’applications de Samsung disponible sur les appareils Galaxy. .

Il n’est pas clair si sa sortie sur le Google Play Store sera disponible plus tard, mais cela semble plus probable, surtout si LumaTouch a l’idée d’atteindre un public plus large une fois qu’il sera disponible sur Android.

Actuellement, LumaFusion est l’un des éditeurs vidéo les mieux notés de l’App Store, avec 4,8 étoiles sur 5. De plus, il a été choisi comme la meilleure application iPad de 2021, et pendant des années, il a été reconnu comme l’une des meilleures applications de sa catégorie.

Selon LumaTouch, son idée est d’offrir la meilleure expérience possible sur Android, très similaire à celle offerte par la version iOS. En effet, ils précisent que les deux applis seront identiques au niveau des fonctions disponibles. Par conséquent, il faut s’attendre à ce que, comme la version iOS, LumaFusion pour Android coûtera près de 30 $.

