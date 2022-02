Le OnePlus Nord CE 2 5G sera présenté la semaine prochaine

OnePlus a déjà prêt son nouveau smartphone milieu de gamme abordable : ce sera le OnePlus Nord 2 CE.

OnePlus a marqué le 17 février sur le calendrier pour célébrer la présentation de son nouveau smartphone milieu de gamme sous la marque Nord. C’est le successeur du OnePlus Nord CE présenté à l’été de l’année dernière, avec lequel l’entreprise tentait de prendre pied sur le segment difficile du milieu de gamme abordable.

Le nouveau OnePlus Nord CE 2 sera présenté la semaine prochaine, et la marque en a profité pour dévoiler certains de ses détails les plus importants.

Charge ultra-rapide, nouveau design et plus de nouveautés sur le OnePlus Nord CE 2

La marque elle-même a annoncé l’arrivée de l’appareil via son forum officiel. OnePlus indique que la deuxième édition de la série Nord Core Edition sera une réalité le 17 février, et que le terminal offrira « plus que ce que vous attendez » pour le prix auquel il arrivera en magasin.

En plus de cela, la marque a partagé une série d’images promotionnelles, où vous pouvez voir comment l’appareil a un design légèrement différent de celui du Nord CE d’origine, avec un module de caméra arrière rappelant le OnePlus Nord 2.

De plus, la deuxième image partagée confirme que l’appareil disposera d’une charge rapide SuperVOOC de 65 W par câble. La même image précise également que le Nord CE 2 conservera le port casque 3,5 millimètres, situé sur le bord inférieur de son châssis.

C’est, pour l’instant, tout ce que l’on sait sur le OnePlus Nord 2 CE 5G. L’événement de présentation aura lieu le 17 février, et d’Netcost-security.fr nous vous dirons toutes les nouvelles sur le prochain smartphone abordable de OnePlus.

