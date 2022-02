5 nouveaux téléphones Motorola sont entièrement filtrés dans les photos officielles

Motorola va lancer au moins cinq nouveaux mobiles tout au long de cette année, et aujourd’hui nous les avons vus en photo pour la première fois.

Motorola semble se préparer à présenter sa nouvelle famille de smartphones au monde. Et, cette année, il est particulièrement chargé de nouveautés.

Le célèbre « leaker » Evleaks a obtenu des images officielles des nouveaux smartphones de l’entreprise, ainsi que certaines des principales caractéristiques de chacun. Et, comment pourrait-il en être autrement, il a décidé de partager ces images dans la société pour nous donner l’occasion de jeter un premier regard sur le futur portefeuille de smartphones de l’entreprise.

Tout comme les nouveaux smartphones Motorola pour 2022

Bien qu’il ne soit pas clair quels modèles Evan Blass montre sur les photographies, leurs noms de code ont été partagés, ainsi que certaines des caractéristiques les plus importantes de chacun d’eux.

Le Motorola « Hawaii+ » est le premier des modèles partagés, et il se démarquerait pour s’équiper d’un écran basé sur la technologie OLED. Sur l’image, vous pouvez voir une triple caméra à l’arrière et un trou centré en haut de l’écran.

De son côté, le Motorola « Dubai » arbore un design plus épuré, avec des bords d’écran très fins et presque symétriques sur les quatre côtés. L’arrière est complètement plat, et on retrouve une triple caméra avec un capteur principal de 50 mégapixels.

L’un des modèles les plus intéressants de cette nouvelle génération serait le « Rogue » de Motorola, puisqu’il serait l’un des premiers terminaux de la marque à s’équiper d’une caméra frontale sous l’écran. Pour le reste, on continue de retrouver une caméra principale arrière de 50 mégapixels, accompagnée de deux autres capteurs.

On continue avec un modèle, probablement orienté bas-moyen de gamme, le Motorola « Rhode ». Ce terminal arriverait dans les couleurs argent et noir, et serait disponible en variantes 4G et 5G.

Le dernier des modèles est connu sous le nom de Motorola « Austin ». On ne sait pas grand-chose à son sujet, mais d’après son apparence et l’utilisation de plastique pour le dos, il semble clair qu’il sera l’un des téléphones Motorola les moins chers pour 2022.

Pour l’instant, on ne sait pas quand les nouveaux modèles de l’entreprise arriveront officiellement, mais compte tenu de leur historique, il est fort probable qu’ils débarqueront par étapes au fil des mois.

