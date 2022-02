La Samsung Galaxy Watch 4 et les modèles ultérieurs recevront des mises à jour pendant 4 ans

Samsung a confirmé que ses montres de la série Galaxy Watch recevront également des mises à jour pendant quatre ans, y compris la Galaxy Watch 4.

Samsung a profité d’Unpacked 2022 où il a annoncé le nouveau Samsung Galaxy S22 pour révéler d’excellentes nouvelles liées au logiciel de ses appareils. En plus d’annoncer des fonctionnalités Android exclusives pour ses téléphones, la marque en a profité pour officialiser sa décision d’étendre à quatre ans la période de support des mises à jour de ses derniers fleurons.

Mais il y a plus: comme l’a confirmé la société elle-même sur son blog, les smartwatches de la série Galaxy Watch bénéficieront également de cette extension pendant la période de support, de sorte que la Galaxy Watch 4 et la Watch 4 Classic, ainsi que les modèles qui arrivent plus tard, ils auront également un minimum de quatre ans de mises à jour garanties.

Les smartwatches Samsung auront une période de support plus longue que les autres

Dans la publication citée, Samsung indique que la Galaxy Watch 4 et les futurs modèles recevront jusqu’à quatre ans de mises à jour de Wear OS et One UI. De cette façon, la Galaxy Watch 4 devient la montre avec la plus longue période de support à ce jour dans l’histoire du système d’exploitation orienté smartwatch de Google.

Ceci, en revanche, nous suggère que Samsung n’a pas l’intention de revenir à Tizen en tant que plate-forme pour les montres, mais que l’alliance avec Google pour utiliser Wear OS a un avenir.

« Samsung prévoit d’étendre ses efforts à ses différentes gammes de produits au sein de l’écosystème Galaxy et travaille en étroite collaboration avec ses partenaires pour proposer des mises à jour du système d’exploitation Android via Samsung One UI. Samsung propose également jusqu’à quatre ans de mises à jour One UI. » par Samsung, permettant aux utilisateurs de profiter des dernières expériences Galaxy Watch. »

Récemment, Samsung a publié l’une des plus grandes mises à jour à ce jour pour la Samsung Galaxy Watch 4, y compris de nouveaux visages, des améliorations de la détection d’activité et d’autres nouvelles fonctionnalités. De plus, il est prévu que, dans un avenir pas trop lointain, la possibilité d’utiliser l’assistant Google depuis la montre soit incluse, ainsi que de diffuser de la musique via l’application YouTube Music directement sur la montre.

