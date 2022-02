Android 12L Beta 3 est maintenant disponible : toutes les actualités et téléphones compatibles

La dernière version bêta d’Android 12L est arrivée ! C’est ce que l’édition préliminaire apporte à la version finale pour les appareils Pixel.

Google a publié la troisième et dernière version bêta d’Android 12L, la nouvelle version du système visant à plier les smartphones, tablettes et autres gros appareils.

Il s’agit de la dernière version préliminaire avant l’arrivée de l’édition finale d’Android 12L, dont la sortie est prévue en mars.

Android 12L Beta est déjà compatible avec le Pixel 6

Pour la première fois depuis que Google a lancé le programme bêta Android 12L en décembre, la prise en charge de Google Pixel 6 et Google Pixel 6 Pro a été ajoutée, de sorte que tous les appareils Pixel sortis après 2019 sont compatibles avec la mise à jour. La liste complète des modèles est disponible ci-dessous, ainsi que leurs liens de téléchargement respectifs :

Étant la dernière version bêta, Android 12L Beta 3 n’introduit pas beaucoup de changements fonctionnels. Au lieu de cela, la mise à jour se concentre sur la résolution des problèmes et l’amélioration du comportement des nouvelles API et bibliothèques de cette version, dans le but de permettre aux développeurs de rendre plus facilement leurs applications compatibles avec Android 12L.

Dans le changelog officiel, Google indique avoir corrigé trois bugs qui étaient présents dans les versions précédentes d’Android 12L :

Correction d’un problème qui empêchait l’affichage des informations météorologiques dans le widget System At-a-Glance. (Numéro #210113641).

Correction d’un problème où l’animation de l’écran éteint ne s’affichait pas de manière cohérente lorsque l’écran de l’appareil était éteint. ( Numéro #210465289 )

Correction de problèmes qui entraînaient l’échec du lanceur du système lors de la tentative d’accès au mode écran partagé à l’aide de l’option Épingler en haut. (Numéro d’édition 209896931, numéro d’édition 211298556)

Android 12L Beta 3 peut désormais être téléchargé et installé sur les appareils compatibles, soit manuellement en flashant les images d’usine ou les fichiers OTA fournis par Google, soit via le programme Android beta.

