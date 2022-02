Samsung condamne son milieu de gamme le plus populaire, qui ne recevra désormais que deux mises à jour par an

Le Samsung Galaxy A51 avec connectivité 4G abaisse son support à deux mises à jour par an, tous les 6 mois, sans aucune information pour le moment sur l’arrivée d’Android 12.

En un jour évidemment réservé à Samsung dans cette industrie des smartphones, la vérité est que tout n’est pas aussi bonne nouvelle que l’atterrissage du Galaxy S22 qui vient d’avoir lieu, ni que la confirmation que nous avons vue hier que pratiquement tout le haut de gamme du Le géant sud-coréen recevra jusqu’à 4 mises à jour majeures d’Android, devenant ainsi les téléphones avec le meilleur support de plate-forme.

Au contraire, Samsung lui-même a également annoncé il y a quelques heures que l’un de ses Galaxy les plus vendus, en fait le plus vendu de tout l’exercice 2020, comme ce Samsung Galaxy A51, manque de support pour les mises à jour trimestrielles, à partir mettre à jour désormais seulement deux fois par an et rester ancré pour l’instant dans Android 11, sans nouvelles des versions Android 12 et Android 13 promises qui devront continuer à attendre.

Les confrères de GSMArena nous l’ont dit, qui se sont directement fait l’écho de ce changement, signalant également que le Galaxy A51 5G, sa version beaucoup moins vendue avec une connectivité de dernière génération, continuera de recevoir des packages de mise à jour trimestriels, deux fois plus que le modèle 4G LTE.

Évidemment, il y a déjà de ferventes plaintes de la grande masse des utilisateurs de cet appareil, qui n’est sur le marché que depuis environ deux ans ou un peu plus, et qui n’a même pas reçu sa portion promise d’Android 12 avant de rester avec seulement 2 mises à jour par an.

Il n’y a eu aucune déclaration officielle de Samsung à cet égard, bien que dans le cas de l’un des terminaux les plus vendus par le géant sud-coréen ces derniers temps, nous espérons que rien ne changera les plans de maintien des 3 principales mises à jour Android qui ont été annoncé et les 4 ans de support de mise à jour, bien que dans ce cas les utilisateurs doivent se contenter d’un déploiement semestriel.

Dans l’éventualité où Samsung proposerait une mise à jour concernant Android 12 ou Android 13 pour son milieu de gamme, nous vous tiendrons au courant, bien que vous le sachiez déjà, si vous possédez un Galaxy A51 4G vous devrez patienter longtemps, pas moins de 6 mois, entre chaque nouvelle mise à jour de votre smartphone… Mauvaise nouvelle pour un jour aussi important que celui-ci !

