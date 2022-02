Nouveau Samsung Galaxy Tab S8 et S8+ : puissance supplémentaire et 5G pour les tablettes les plus premium de Samsung

Samsung renouvelle sa famille de tablettes haut de gamme avec les nouvelles Galaxy Tab S8 et S8+.

La famille des tablettes stars de Samsung a été renouvelée en profitant de la célébration Galaxy Unpacked 2022. La firme sud-coréenne a officialisé la nouvelle famille Samsung Galaxy Tab S8, composée au total de trois modèles différents.

Dans ce cas, nous allons nous concentrer sur les deux modèles classiques de la famille, la Galaxy Tab S8 et la Galaxy Tab S8+. Les deux tablettes combinent des spécifications haut de gamme avec un design sobre, qui affine les lignes esthétiques des générations précédentes de cette famille d’appareils populaires.

Samsung Galaxy Tab S8 et S8+, toutes les infos

Samsung Galaxy Tab S8 et Tab S8+ Caractéristiques Samsung Galaxy Tab S( Samsung Galaxy Tab S8+ Dimensions 165,3 x 253,8 x 6,3 mm

503-507 grammes 185 x 285 x 5,7 mm

567-572 grammes Écran TFT LTPS 11 pouces

2560 x 1600 pixels

Taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz

276ppi Super AMOLED de 12,4 pouces

2800 x 11752 pixels

Taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz

266ppi Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 RAM 8/12 Go 8/12 Go Système opératif Une interface utilisateur 4 basée sur Android 12 Une interface utilisateur 4 basée sur Android 12 Stockage 128/256 Go extensible par microSD jusqu’à 1 To 128/256 Go extensible par microSD jusqu’à 1 To appareils photo Arrière:

13 MP AF + 16 MP ultra grand angle avant :

Ultra grand angle 12MP Arrière:

13 MP AF + 16 MP ultra grand angle avant :

Ultra grand angle 12MP Batterie 8 000 mAh

Charge rapide jusqu’à 45W 8 000 mAh

Charge rapide jusqu’à 45W Autres lecteur d’empreintes digitales latéral

Stylet S

Haut-parleurs stéréo quadruples

Dolby Atmos

USB 3.2 Type C

5G

LTE

Wi-Fi 6E Lecteur d’empreintes digitales à l’écran

Stylet S

Haut-parleurs stéréo quadruples

Dolby Atmos

USB 3.2 Type C

5G

LTE

Wi-Fi 6E

Châssis en aluminium et écrans différents pour chaque modèle

À première vue, les nouvelles tablettes de Samsung ne sont pas trop différentes de ce que nous avons vu l’année dernière dans la série Galaxy Tab S7. On retrouve un châssis en aluminium qui entoure tout le corps des tablettes, avec une finition mate et disponible en trois coloris : rose, argent et noir.

Son dos a un trou pour placer le S Pen -inclus dans la boîte avec les tablettes- et le recharger sans fil. Il existe également un module à double caméra, composé d’un capteur autofocus de 13 mégapixels et d’un appareil photo secondaire de 16 mégapixels avec un objectif ultra grand angle.

La principale différence entre les deux tablettes se situe au niveau de l’écran, et pas seulement à cause de sa taille. Le modèle « normal » équipe une dalle LTPS de 11 pouces avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 hertz, et une résolution de 2560 x 1600 pixels.

Le modèle « Plus », quant à lui, opte pour un grand écran de 12,4 pouces avec la technologie Super AMOLED, une résolution de 2800 x 1752 pixels et un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 hertz.

Moteur Snapdragon et jusqu’à 12 Go de RAM

Les deux modèles sont équipés du même processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 à huit cœurs et quatre nanomètres, associé à 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage interne. Dans les deux cas, il est possible d’étendre le stockage interne jusqu’à 1 To via des cartes microSD.

Tout cela est supporté par Android 12, la dernière version du système d’exploitation de Google, customisée par One UI dans sa version 4. Ses batteries n’ont pas grossi par rapport à la génération précédente, on continue donc à avoir respectivement 8000 et 10090 mAh dans les deux cas avec l’option de charge rapide à une puissance maximale de 45 W. Le chargeur n’est cependant pas inclus dans la boîte.

Prix ​​des Samsung Galaxy Tab S8 et S8+ et quand ils peuvent être achetés

Les nouvelles tablettes Samsung peuvent être réservées du jour de leur présentation jusqu’au 24 février, et tous ceux qui le feront recevront en cadeau un étui clavier compatible avec la tablette. Il sera mis en vente le 25 février via les canaux de vente habituels.

Le prix des tablettes dépendra de la configuration RAM et stockage choisie, et s’il s’agit de la version Wi-Fi uniquement ou 4G/5G :

Samsung Galaxy Tab S8 8/128 Go : 749 euros

Samsung Galaxy Tab S8 12/256 Go : 799 euros

Samsung Galaxy Tab S8 8/128 Go 5G : 899 euros

Samsung Galaxy Tab S8 12/256 Go 5G : 949 euros

Samsung Galaxy Tab S8 8/128 Go : 949 euros

Samsung Galaxy Tab S8 12/256 Go : 999 euros

Samsung Galaxy Tab S8 8/128 Go 5G : 1099 euros

Samsung Galaxy Tab S8 12/256 Go 5G : 1149 euros

