5 nouvelles fonctionnalités Android à venir avec le Galaxy S22

Le Samsung Galaxy S22 fait ses débuts avec une série d’actualités Android, exclusives à cette famille d’appareils.

Samsung a annoncé sa nouvelle série d’appareils phares, composée des Samsung Galaxy S22, S22+ et Samsung Galaxy S22 Ultra. C’est l’un des lancements les plus importants de l’année dans l’univers Android, et Google a voulu profiter de l’occasion pour introduire sept nouvelles fonctions Android, qui viennent exclusivement sur les nouveaux smartphones de la firme sud-coréenne. Passons-les tous en revue :

« Partage en direct » dans Google Duo

Les appels vidéo via Google Duo font peau neuve sur la série Galaxy S22, grâce à une nouvelle fonctionnalité appelée « Partage en direct ».

Avec elle, les utilisateurs ont la possibilité de partager du contenu avec d’autres personnes via Samsung Notes, des photos à l’aide de l’application de galerie ou même de regarder des vidéos ensemble sur YouTube. Cette fonctionnalité est également disponible sur la série Galaxy Tab S8.

Aperçu vidéo dans les messages

La deuxième des nouveautés consiste en la possibilité de prévisualiser les vidéos YouTube incluses dans les messages texte reçus par SMS ou RCS.

Contrôle plus facile grâce à Voice Access

Le Galaxy S22 est livré avec des améliorations d’accessibilité grâce à Voice Access. La fonctionnalité est intégrée à la série Galaxy S22 et à la série Galaxy Tab S8, il n’est donc pas nécessaire de télécharger une application distincte. Vous pouvez utiliser les invites de Voice Access pour appuyer, faire défiler et parcourir votre appareil rapidement et facilement.

Couleurs dynamiques avec Material You

Les trois modèles de la série Galaxy S22 et les trois de la série Galaxy Tab S8 arrivent avec Android 12 à l’intérieur. L’une des grandes nouveautés de cette version est Material You et sa capacité à générer des thèmes dynamiques basés sur les couleurs du fond d’écran, de manière similaire à ce que nous avons déjà pu voir sur les appareils Pixel lors de notre test Android 12.

L’installation d’applications sur une Galaxy Watch 4 est plus facile que jamais

Ceux qui envisagent de coupler leur tout nouveau Galaxy S22 avec une montre Samsung Galaxy Watch 4 verront une nouvelle fonctionnalité lors du processus de configuration initiale du smartphone qui permettra aux applications mobiles disponibles sur la montre d’être rapidement installées.

