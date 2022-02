Nouveau Samsung Galaxy Tab S8 Ultra : une tablette XXL avec "entailler" et écran de 14,6 pouces

Samsung a lancé la tablette Galaxy Tab S8 Ultra, le plus grand modèle de la famille Galaxy Tab à ce jour, avec un écran massif de 14,6 pouces.

Samsung a créé sa tablette la plus impressionnante à ce jour. Un modèle qui, en quelque sorte, reprend l’essentiel du Samsung Galaxy View lancé il y a plusieurs années, dont le principal atout était son immense écran de 18 pouces.

La marque a pris cette formule et l’a raffinée, pour finir par construire le nouveau Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, la tablette la plus brutale de la famille Galaxy Tab S8, avec des spécifications extrêmes et un format jamais vu auparavant.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, toutes les infos

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra Caractéristiques Dimensions 208,6 x 326,4 x 5,5 mm

726-728 grammes Écran Super AMOLED de 14,6 pouces

2960 x 1848 pixels

Taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz

240ppi Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 RAM 8/12/16 Go Système opératif Une interface utilisateur 4 basée sur Android 12 Stockage 128/256/512 Go extensible par microSD jusqu’à 1 To appareils photo Arrière:

13 MP AF + 16 MP ultra grand angle avant :

Ultra grand angle 12MP

12MP de large Batterie 11200mAh

Charge rapide 45W Autres Lecteur d’empreintes digitales à l’écran

Stylet S

Haut-parleurs stéréo quadruples

Dolby Atmos

USB 3.2 Type C

5G

LTE

Wi-Fi 6E

Un écran immense, en tous points

Toutes les qualités de la Galaxy Tab S8 Ultra tournent autour de son écran, et ce n’est pas pour moins. Il s’agit du plus grand panneau Super AMOLED que Samsung ait intégré dans l’un de ses modèles de la série Galaxy, avec une diagonale de 14,6 pouces et une résolution de 2960 x 1848 pixels.

L’écran a un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 hertz, qui peut varier en fonction du contenu affiché à l’écran. De plus, il intègre un lecteur d’empreintes digitales dissimulé sous la dalle, et possède une encoche sur l’un de ses côtés, là où se trouve la double caméra frontale de 12 mégapixels.

Un si grand écran implique des dimensions proportionnées. La tablette mesure plus de 32 centimètres de haut et 20,8 centimètres de large, pour seulement 5,5 millimètres d’épaisseur. Son corps est en aluminium « Armor Aluminium » et il pèse 726 grammes**.

Afin d’intégrer un panneau de telles dimensions dans un corps maniable, Samsung a été contraint de réaliser un exercice de conception, réduisant la taille des marges qui entourent l’écran à seulement 6,3 millimètres.

Comment pourrait-il en être autrement, la tablette est compatible avec le S Pen, qui est inclus avec l’appareil et peut être rechargé sans fil en se fixant à l’arrière du Galaxy Tab S8 Ultra.

Puissance extrême et jusqu’à 16 Go de RAM

La Galaxy Tab S8 Ultra est une tablette clairement orientée vers le haut de gamme, et cela se démontre par son processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, associé à 8, 12 ou jusqu’à 16 Go de RAM, avec 128, 256 ou 512 Go de mémoire interne. stockage, extensible par carte microSD jusqu’à 1 To.

Son système d’exploitation est basé sur Android 12 et est personnalisé par One UI en version 4, avec des fonctionnalités spécifiquement conçues pour améliorer l’expérience de la tablette, notamment le mode Samsung DeX.

Une autre nouveauté est la compatibilité avec le WiFi 6E, qui offre la vitesse de connexion maximale en plus d’une bande passante plus large. Et, comment pourrait-il en être autrement, il est possible d’acheter la tablette dans des variantes avec connectivité 5G.

Tout cela est soutenu par une grande batterie d’une capacité de 11 400 mAh et inclut la prise en charge d’une charge rapide de 45 W, qui vous permet de charger la tablette de 0 à 100 en moins d’une heure et demie. Malheureusement, le chargeur n’est pas inclus dans la boîte.

Prix ​​​​du Samsung Galaxy Tab S8 Ultra et quand il peut être acheté

Il est possible de réserver la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra du 9 au 24 février. Toutes les personnes qui décident de profiter de la période de prévente pour en obtenir un, recevront en cadeau une housse de clavier.

La tablette sera commercialisée en Europe, aux États-Unis et en Corée du Sud le 25 février via les canaux de vente habituels.

Son prix dépendra de la version de mémoire et de connectique choisie :

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 8/128 Go : 1149 euros

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 8/256 Go : 1449 euros

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 8/128 Go 5G : 1 299 euros

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 16/512 Go 5G : 1599 euros

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 12/256 Go : 1 299 euros

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 12/256 Go 5G : 1499 euros

