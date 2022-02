Nouveaux Samsung Galaxy S22 et S22+ : des designs raffinés et de meilleurs appareils photo pour le haut de gamme classique de Samsung

Les nouveaux Samsung Galaxy S22 et Galaxy S22+ sont là : voici tout ce que vous devez savoir à leur sujet.

Le premier événement Unpacked de 2022 nous a laissé l’un des lancements les plus attendus de l’année, celui des nouveaux Samsung Galaxy S22 et Galaxy S22+.

La nouvelle génération de smartphones haut de gamme de la société sud-coréenne est là, et elle apporte avec elle une poignée de nouvelles fonctionnalités importantes en termes de design, de puissance et de photographie.

Samsung Galaxy S22 et S22+, toutes les infos

Samsung Galaxy S22 et Samsung Galaxy S22+, fiche technique Caractéristiques Galaxie S22 Galaxy S22+ Dimensions 146 × 70,6 × 7,6 mm

168 grammes 157,4 x 75,8 x 7,6 mm

196 grammes Écran 6,1 pouces dynamique AMOLED 2X

FullHD+

Taux de rafraîchissement 10-120 Hz

Amplificateur de vision

Bouclier de confort des yeux

Verre Gorilla Victus+ AMOLED dynamique 2X de 6,6 pouces

FullHD+

Taux de rafraîchissement 10-120 Hz

Amplificateur de vision

Bouclier de confort des yeux

Verre Gorilla Victus+ Processeur Exynos 2200

4nm Exynos 2200

4nm RAM 8 Go 8 Go Système opératif OneUI 4.1 basé sur Android 12

Mises à jour du système pendant au moins 4 ans

Mises à jour de sécurité pour un minimum de 5 ans OneUI 4.1 basé sur Android 12

Mises à jour du système pendant au moins 4 ans

Mises à jour de sécurité pour un minimum de 5 ans Stockage 128/256 Go 128/256 Go appareils photo Arrière:

– 12MP Ultra Grand Angle f/2.2

– 50 MP f/1.8, AF Dual Pixel, OIS

– Téléobjectif 10 MP, OIS, zoom optique 3X, f/2.4

Frontale :

– 10MP f/2.2 Arrière:

– 12MP Ultra Grand Angle f/2.2

– 50 MP f/1.8, AF Dual Pixel, OIS

– Téléobjectif 10 MP, OIS, zoom optique 3X, f/2.4

Frontale :

– 10MP f/2.2 Batterie 3700mAh

Charge rapide 25W

Charge rapide sans fil 15W 4500mAh

Charge rapide 45W

Charge rapide sans fil 15W Autres IP68

Lecteur d’empreintes digitales à ultrasons à l’écran P68

Lecteur d’empreintes digitales à ultrasons à l’écran connectivité 5G

LTE

Wi-Fi 6

Wi-Fi Direct

Bluetooth v5.2 5G

LTE

Wi-Fi 6E

Wi-Fi Direct

Bluetooth v5.2

Le verre et la symétrie comme caractéristiques distinctives d’un design familial

Les nouveaux Samsung Galaxy S22 sont basés sur le design du précédent Galaxy S21, de sorte que de nombreuses fonctionnalités de la dernière génération sont également présentes dans celui-ci.

Le module de caméra arrière est à nouveau le signe différentiel, fusionnant avec la lunette en aluminium qui entoure tout le châssis de l’appareil, bien que dans ce cas la courbure ne soit pas aussi prononcée que dans la tranche précédente. Une nouveauté importante est l’utilisation du verre comme matériau de construction pour le dos de l’appareil, laissant ainsi derrière lui le plastique présent dans la génération précédente.

Un autre changement est à l’avant. Bien que la diagonale de l’écran n’ait guère changé, Samsung a réussi à offrir une symétrie presque parfaite entre les marges qui entourent la dalle, éliminant le « menton » en bas.

En parlant d’écran, Samsung maintient son engagement envers la technologie Dynamic AMOLED 2X avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 hertz dans les deux modèles, avec des diagonales de 6,1 et 6,6 pouces pour le Galaxy S22 et le Galaxy S22+ respectivement.

Les deux écrans ont une résolution Full HD + et sont livrés avec un nouveau mode appelé Vision Booster, visant à améliorer la reproduction des couleurs des écrans grâce à divers algorithmes développés par Samsung, et à améliorer encore la visibilité du panneau sous l’incidence de la lumière directe. .

L’un des principaux atouts de ces écrans réside dans la luminosité. Le Samsung Galaxy S22 peut éclairer jusqu’à un maximum de 1 300 nits, tandis que la version « Plus » est capable d’une impressionnante luminosité maximale de 1 750 nits.

Le verre qui protège l’écran est plat et utilise du verre Gorilla Glass Victus+ pour protéger le panneau des chocs et des rayures.

Les deux modèles sont disponibles dans une large gamme de couleurs, y compris des nuances de noir, blanc, vert et rose. Ceux qui veulent aller encore plus loin peuvent acheter les appareils dans quatre couleurs exclusives disponibles uniquement sur la boutique en ligne officielle de la marque : gris, crème, bleu et violet.

Cerveau Exynos et Android 12

Malgré le fait que les rumeurs suggéraient le contraire, le Samsung Galaxy S22 arrive sur le marché avec le nouveau processeur Samsung Exynos 2200, construit dans un format 4 nanomètres et 8 cœurs, accompagné de 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage interne .

Tout cela est épaulé par des batteries d’une capacité de 3 700 et 4 500 mAh, dans les deux cas à charge rapide, 25 W sur le Galaxy S21, et 45 W sur le Galaxy S22+. Bien sûr : aucun des deux modèles n’inclut de chargeur dans sa boîte.

Android 12 est la version du système d’exploitation présente à l’intérieur des deux modèles, personnalisée par One UI dans sa version 4.1.

Concernant One UI 4, cette nouvelle version inclut de nouvelles options de personnalisation. De plus, Samsung a confirmé que le Galaxy S22 fera partie des modèles choisis par la marque pour recevoir des mises à jour Android pendant au moins quatre ans, et des mises à jour de sécurité pendant au moins cinq ans.

Nouveaux appareils photo jusqu’à 50 mégapixels et un véritable téléobjectif

Le système de caméra Galaxy S22 a été presque entièrement repensé. Dans cette génération, un appareil photo principal de résolution 50 mégapixels avec stabilisation optique et autofocus Dual Pixel a été inclus.

L’appareil photo avec un objectif ultra grand-angle conserve les 12 mégapixels de la génération précédente, et comme grande nouveauté, un véritable téléobjectif avec zoom optique 3x et stabilisation optique a été ajouté.

Sa caméra frontale a une résolution de 10 mégapixels.

En ce qui concerne l’enregistrement vidéo, l’option de capturer des clips à une résolution de 8K est maintenue et la nouvelle fonction Super HDR est ajoutée lors de l’enregistrement, améliorant les couleurs et la netteté du contenu capturé.

Prix ​​des Samsung Galaxy S22 et S22 + et quand ils peuvent être achetés

La nouvelle série Galaxy S22 peut être réservée dès le jour de sa présentation. La période de prévente se termine le 24 février et les deux modèles peuvent être achetés via les canaux de vente habituels à partir du 11 mars.

Le prix du Galaxy S22 dépendra de la configuration mémoire choisie :

Samsung Galaxy S22 8/128 Go : 849 euros

Samsung Galaxy S22 8/256 Go : 899 euros

Samsung Galaxy S22+ 8/128 Go : 1 049 euros

Samsung Galaxy S22+ 8/256 Go : 1 099 euros

Sujets connexes : Mobile, Samsung, Samsung Galaxy