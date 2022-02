Samsung Galaxy S22, premières impressions : quelques minutes avec la nouvelle génération de flagships

Nous avons testé les nouveaux Samsung Galaxy S22, et voici ce que vous devez savoir à leur sujet.

Pour certains, l’année ne commence officiellement que lorsque Samsung officialise la nouvelle génération d’appareils de la série Galaxy S. Ce moment est enfin arrivé, car nous avons enfin vu l’arrivée des nouveaux Samsung Galaxy S22 et S22+, et de l’impressionnant Samsung Galaxy S22 Ultra.

Et pas seulement: peu de temps avant sa présentation, Samsung nous a donné l’occasion de tester le nouveau Samsung Galaxy S22 pendant quelques minutes et de voir par nous-mêmes quelles sont les propositions de cette famille d’appareils en essayant de conquérir le segment du haut de gamme téléphone en 2022. Dans ces premières impressions, nous passons en revue les nouveautés les plus importantes de la nouvelle famille de fleurons coréens.

Caractéristiques des Samsung Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra

Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+ et Samsung Galaxy S22 Ultra, fiche technique Caractéristiques Galaxie S22 Galaxy S22+ Samsung Galaxy S22 Ultra Dimensions 146 × 70,6 × 7,6 mm

168 grammes 157,4 x 75,8 x 7,6 mm

196 grammes 163,3 x 77,9 x 8,9 mm

229 grammes Écran 6,1 pouces dynamique AMOLED 2X

FullHD+

Taux de rafraîchissement 10-120 Hz

Amplificateur de vision

Bouclier de confort des yeux

Verre Gorilla Victus+ AMOLED dynamique 2X de 6,6 pouces

FullHD+

Taux de rafraîchissement 10-120 Hz

Amplificateur de vision

Bouclier de confort des yeux

Verre Gorilla Victus+ AMOLED dynamique 2X de 6,8 pouces

Résolution QHD+ (3080 x 1440 pixels), 500 ppp

Taux de rafraîchissement variable (1-120 Hz)

Numériseur tactile 240 Hz

HDR10+, Vision Booster et 100 % DCI-P3, 1 750 nits

Eye Comfort Shield avec IA Processeur Exynos 2200

4nm Exynos 2200

4nm Exynos 2200

4nm RAM 8 Go 8 Go 8/12 Go Système opératif OneUI 4.1 basé sur Android 12

Mises à jour du système pendant au moins 4 ans

Mises à jour de sécurité pour un minimum de 5 ans OneUI 4.1 basé sur Android 12

Mises à jour du système pendant au moins 4 ans

Mises à jour de sécurité pour un minimum de 5 ans OneUI 4.1 basé sur Android 12

Mises à jour du système pendant au moins 4 ans

Mises à jour de sécurité pour un minimum de 5 ans Stockage 128/256 Go 128/256 Go 128/256/512 Go / 1 To appareils photo Arrière:

– 12MP Ultra Grand Angle f/2.2

– 50 MP f/1.8, AF Dual Pixel, OIS

– Téléobjectif 10 MP, OIS, zoom optique 3X, f/2.4

Frontale :

– 10MP f/2.2 Arrière:

– 12MP Ultra Grand Angle f/2.2

– 50 MP f/1.8, AF Dual Pixel, OIS

– Téléobjectif 10 MP, OIS, zoom optique 3X, f/2.4

Frontale :

– 10MP f/2.2 Arrière:

-108 MP (large) f/1.8

-12MP (ultra large) f/2.2

-10 MP (téléobjectif) f/2.4

-10 MP (périscope) f/4.9, PDAF + laser, OIS, zoom optique 10x, flash LED, Auto-HDR, vidéo Super Steady, zoom spatial 100x, vidéo [email protected]

Avant 40 MP (large) f/2.2, PDAF, Auto-HDR, vidéo [email protected]/60fps Batterie 3700mAh

Charge rapide 25W

Charge rapide sans fil 15W 4500mAh

Charge rapide 45W

Charge rapide sans fil 15W 5 000 mAh

Charge rapide jusqu’à 45W

Charge rapide sans fil jusqu’à 15W

Alimentation USB 3.0

PowerShare sans fil jusqu’à 4,5 W Autres IP68

Lecteur d’empreintes digitales à ultrasons à l’écran P68

Lecteur d’empreintes digitales à ultrasons à l’écran Lecteur d’empreintes digitales à ultrasons à l’écran

Stylet S

Haut-parleurs stéréo quadruples

Dolby Atmos

USB 3.2 Type C connectivité 5G

LTE

Wi-Fi 6

Wi-Fi Direct

Bluetooth v5.2 5G

LTE

Wi-Fi 6E

Wi-Fi Direct

Bluetooth v5.2 5G

LTE

Wi-Fi 6E

Wi-Fi Direct

Bluetooth v5.2

Raffinement du design et une « Note » parfumée « Ultra »

Les Galaxy S22 et S22+ conservent la ligne esthétique de la précédente famille Galaxy S21, bien qu’elle intègre des améliorations intéressantes dans des aspects tels que les matériaux de construction utilisés ou le pourcentage d’occupation de l’écran.

Sa partie arrière maintient le module triple caméra métallique, situé dans le coin supérieur et une courbe à son extrémité gauche, ce qui donne un effet de « fusion » avec le bord en aluminium qui entoure tout le châssis de l’appareil. En ce sens, il convient de mentionner que Samsung utilise le matériau « Armor Aluminium » qui a déjà été utilisé dans les modèles les plus récents de la série Galaxy Z, et qui devrait offrir une résistance supplémentaire.

Cette année, Samsung a oublié le plastique présent dans la génération précédente, et est revenu récupérer le verre dans tous les modèles de la famille S22. Les deux modèles les moins chers ont un dos en verre avec une finition mate, disponible en noir, blanc, vert et rose.

La famille se décline en trois tailles différentes. Le Samsung Galaxy S22 est le modèle le plus compact de la famille, avec seulement 146 millimètres de hauteur et un poids de 168 grammes. Le modèle « Plus » atteint 157 millimètres de hauteur et 196 grammes de poids, et la variante « Ultra » est la plus grande de toutes, à 166 millimètres de hauteur et 229 grammes de poids.

La finition mate du verre, ajoutée au toucher doux du verre et à la taille contenue, en particulier dans le cas du Galaxy S22, en fait des appareils confortables dans la main, étant son épaisseur réduite et la bonne utilisation de l’avant les deux détails qui attirent le plus l’attention lors de l’utilisation des appareils.

L’une des caractéristiques les plus frappantes des Galaxy S22 et S22 + réside dans sa face avant. Et c’est que, pour la première fois, Samsung a réussi à offrir une façade complètement symétrique en réduisant la taille du « menton » inférieur de l’écran, pour l’adapter au reste des marges qui entourent la dalle.

Ceci, fait intéressant, ne se produit pas sur le Galaxy S22 Ultra. Et c’est que, contrairement à ce qui s’est passé dans les générations précédentes, le modèle « Ultra » a un design radicalement différent du reste des modèles.

Au lieu de conserver les lignes arrondies classiques de la série Galaxy S, Samsung a ramené le format des modèles de la série Galaxy Note, avec des lignes droites et des angles vifs. Même le S Pen intégré a fait son retour dans cette génération, et vous n’avez plus besoin de l’acheter séparément comme vous l’avez fait avec le Galaxy S21 Ultra l’année dernière.

Le dos de l’appareil est également très différent des deux autres modèles. Le Galaxy S22 Ultra se passe du module de caméra unifié, au lieu de cela, chacun des cinq capteurs étant positionné individuellement dans le coin supérieur gauche de son panneau en verre mat. De plus, la couleur rose des Galaxy S22 et S22+ est remplacée par une nouvelle couleur rouge bordeaux élégante.

Les écrans les plus lumineux jamais vus sur un Galaxy

Les trois écrans présents dans le Galaxy S22 utilisent la technologie Dynamic AMOLED 2X, avec un taux de rafraîchissement capable de varier dynamiquement entre 10 et 120 hertz sur les S22 et S22+, et entre 1 et 120 hertz sur le Galaxy S22 Ultra.

Leurs tailles sont respectivement de 6,1, 6,6 et 6,8 pouces dans les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra, et la grande nouveauté de cette année est l’inclusion d’un nouveau moteur de reproduction des couleurs, appelé Vision Booster.

Samsung a également réussi à équiper ses nouveaux téléphones des dalles les plus lumineuses jamais vues, avec 1 300 nits de luminosité maximale sur le Galaxy S22 et 1 750 nits de luminosité maximale sur les Galaxy S22+ et S22 Ultra.

Après la gamme de l’année dernière, le Samsung Galaxy S22 Ultra est le seul modèle dont le panneau a une résolution Quad HD+. Les deux autres téléphones ont une résolution Full HD +, et donc avec une densité de pixels inférieure à 500 dpi.

Caméras polyvalentes pour toute la famille

Il est encore tôt pour parler de la qualité des appareils photo du nouveau Galaxy S22, mais vu le bon travail que Samsung a fait ces dernières années et les améliorations intégrées dans cette nouvelle génération, la vérité est que l’expérience photographique avec le trois appareils promet beaucoup.

Pour commencer, Samsung a révisé le système de capteurs des Galaxy S22 et S22+, en remplaçant le capteur principal de 12 mégapixels par un nouveau de 50 mégapixels. Cela permet à la marque d’introduire un véritable capteur téléobjectif de 10 mégapixels, avec zoom optique triple.

Le troisième capteur dispose de 12 mégapixels et est associé à un objectif ultra grand angle.

De son côté, le Galaxy S22 Ultra arrive avec de légères modifications par rapport à l’excellent système de caméra du S21 Ultra. Le capteur principal de 108 mégapixels, l’appareil photo ultra grand-angle de 12 mégapixels et le double téléobjectif avec zoom optique de 3 et 10 augmentations respectivement sont maintenus. Il s’agit donc du système de caméra le plus polyvalent de la famille, couvrant une plage focale équivalente entre 13 et 230 millimètres.

Série Samsung Galaxy S22, premières conclusions

La stratégie de Samsung avec la nouvelle série Galaxy S22 semble claire : alors que les Galaxy S22 et S22+ intègrent des améliorations qui en font deux modèles de plus en plus équilibrés au sein du segment haut de gamme « classique », la version Ultra est prête à combler le vide laissé par la disparition de le Galaxy Note, combinant le meilleur du Galaxy S avec le meilleur du Note, pour tenter de trouver la formule du smartphone définitif.

Mais il est encore trop tôt pour évaluer si la stratégie de Samsung fonctionnera. Sur le papier, les Galaxy S22 semblent être les modèles les plus matures de la série ces dernières années, sans absences notables et avec des prix qui restent en ligne avec ce qui est attendu. Nous espérons pouvoir bientôt analyser les différents modèles de la famille pour voir s’ils tiennent vraiment leurs promesses.

