Le nouveau Redmi K50 est vu pour la première fois en images officielles

Xiaomi présentera le nouveau Redmi K50 la semaine prochaine, et aujourd’hui nous pouvons les voir pour la première fois sur des photos officielles qui confirment leur conception.

La série Redmi K50 de Xiaomi est très proche. Sa présentation est prévue pour le mercredi 16 février prochain, mais il semble que nous n’aurons pas à attendre aussi longtemps pour pouvoir confirmer certains des détails les plus importants de cette nouvelle famille de mobiles haut de gamme.

Aujourd’hui, nous savons que le Redmi K50 Gaming Edition sera le mobile le plus extrême de la série, équipant l’un des processeurs les plus puissants du moment, combiné à un design agressif et des détails axés sur l’amélioration de l’expérience de jeu.

Processeur Snapdragon 8 Gen 1 et version signée par AMG Petronas

Comme on peut le voir sur les images partagées par l’utilisateur de Twitter Abhishek Yadav, le Redmi K50 Gaming aura un design saisissant, dont le dos présente des lignes esthétiques jamais vues auparavant dans un mobile de marque. La version avec le sceau de l’équipe de Formule 1 AMG Petronas est surtout frappante, avec laquelle Xiaomi aurait collaboré pour façonner une édition spéciale de son nouveau produit phare sous la marque Redmi.

Le terminal est équipé d’une triple caméra à l’arrière, et devrait avoir un écran avec un taux de rafraîchissement élevé, un processeur Qualcomm Snapdragon Gen 1 et un système de charge ultra-rapide.

En plus du Redmi K50 Gaming Edition, trois autres modèles différents devraient arriver : le Redmi K50, le Redmi K50 Pro et le Redmi K50 Pro+. Pour le moment, aucune image des conceptions de ces modèles n’a été divulguée, nous devrons donc attendre l’événement de la semaine prochaine pour pouvoir les connaître dans leur intégralité.

Sujets connexes : Mobile, Xiaomi, Xiaomi Redmi