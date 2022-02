Les meilleures applications pour embaucher des freelances depuis le mobile

Depuis le téléphone, vous avez accès à un grand nombre de professionnels du monde entier que vous pouvez embaucher.

Embaucher des professionnels depuis son téléphone portable est parfaitement possible grâce à certaines applications. Ils sont un outil très récurrent pour ceux qui recherchent quelqu’un pour résoudre un type de travail pour eux. Des programmeurs, designers aux créateurs de contenus, ces applications proposent des profils de_ freelancers_ avec lesquels il est possible de travailler. Le large éventail de personnes disposées à offrir leurs services signifie que l’utilisation de ces applications est une ressource de plus à votre disposition. De plus, vous avez l’avantage de pouvoir voir des commentaires sur la façon dont ce professionnel a développé son travail dans des emplois précédents. De cette façon, vous pouvez parier sur l’assurance.

L’importance d’avoir un bon profil professionnel

Si vous êtes un professionnel indépendant à la recherche d’une opportunité et que vous souhaitez être embauché, vous aurez besoin d’un CV à jour, attrayant et d’aspect professionnel. Vous pouvez le faire depuis votre propre téléphone portable grâce à ces applications que nous vous recommandons, de cette façon vous augmenterez vos chances que les employeurs vous remarquent et soient au courant de tout ce que vous proposez. Vous avez également un grand nombre de modèles gratuits à votre disposition.

Un profil orienté travail est également intéressant s’il est complété par un compte sur LinkedIn, le réseau social des professionnels. Ce n’est plus seulement un moyen d’entrer en relation, mais vous permet également de trouver des opportunités d’emploi adaptées à votre profil. Bien sûr, ne commettez pas une erreur très courante sur ce réseau, celle de remplir un profil et de ne pas l’avoir mis à jour ou de ne pas interagir. Si quelqu’un s’intéresse à ce que vous faites et voit que votre profil n’a pas de mouvement, il existe de nombreuses possibilités qu’ils n’essaieront pas de vous contacter.

Ces applications vous aideront à trouver des professionnels

L’embauche de freelance connaît un grand essor puisqu’elle peut se faire via une candidature. Les plus remarquables sont peut-être de vieilles connaissances qui n’échouent jamais et qui sont celles qui ont le plus grand nombre de professionnels à votre disposition. Nous parlons de Freelancer, Fiverr et Workana. Chacun a une série de caractéristiques qui les rendent uniques et ne sont pas incompatibles entre eux, vous pouvez donc créer un profil dans chacun d’eux et augmenter vos chances d’être embauché. Ces applications ont l’avantage d’être assez bien traduites en espagnol, c’est peut-être Fiverr qui a besoin de se ressaisir un peu. Vous pouvez facilement créer un profil dessus sans rien payer. Si vous êtes demandeur d’emploi, vous avez la possibilité d’augmenter votre visibilité en payant un certain montant chaque année. Cela augmente le nombre d’offres sur lesquelles vous pouvez enchérir.

Pour les employeurs, c’est un outil fantastique, car vous trouvez des profils de toutes sortes. Il vous suffit de publier l’annonce, sa description et de la placer dans une catégorie, du développeur Web à tout ce dont vous avez besoin. Vous recevrez les offres correspondantes ajustées au prix que vous avez indiqué et vous pourrez établir une communication par chat avec les candidats. Une fois que vous avez accordé le travail à une personne spécifique, vous paierez la commission correspondante à la plateforme, pour ensuite libérer le paiement de l’argent une fois le travail terminé.

La chose intéressante à propos de ces applications est qu’elles constituent un moyen sûr d’embaucher toutes sortes de travailleurs. C’est-à-dire que si le travail n’est pas conforme aux spécifications, la personne que vous avez embauchée ne sera pas payée tant qu’il n’aura pas été entièrement conforme à vos souhaits. En ce sens, les trois fonctionnent plutôt bien et permettent des retours et des évaluations qui permettent de savoir comment sont les employés et les employeurs.

Peut-être que le seul inconvénient que vous allez trouver est que oui ou oui vous allez devoir payer la commission correspondante lors de l’octroi d’un emploi. La commission est en ligne avec la valeur du projet que vous avez publié, généralement elle est généralement jusqu’à 20% du total. Mais comme dans de nombreux endroits, le picaresque est à l’ordre du jour. De nombreuses personnes utilisent le système de communication interne pour accepter de travailler hors plateforme. Nous vous recommandons de ne pas le faire, car toutes ces applications détectent si un e-mail est envoyé à un numéro de téléphone via le chat et elles peuvent vous bannir de l’application. Généralement, ils donnent généralement une sorte de préavis, si vous récidivez, vous serez expulsé pendant quelques semaines et, si vous le faites à nouveau, vous ne pourrez pas vous réinscrire dans cette application. Comme l’identité est également vérifiée avec le DNI, il est inutile d’utiliser un autre email. Ne pensez-vous pas que c’est une façon stupide de perdre un bon point de rencontre pour les professionnels ?

Pensez-y très bien, car les économies que vous pourriez réaliser en proposant de travailler hors de la plateforme pourraient vous coûter l’expulsion. De plus, lorsque vous profitez du système que l’une de ces trois plateformes vous accorde, vous êtes couvert contre tout type d’incident pouvant survenir lors des travaux. Si un litige est ouvert, vous serez toujours sous l’égide de l’application, qui sera celle qui déterminera qui a raison.

Avoir ces applications pour trouver des indépendants professionnels élargit les possibilités de trouver des personnes prêtes à offrir leurs services. Une façon agile, dynamique et efficace d’avoir à votre disposition des travailleurs de tous genres. La présence de personnes prêtes à travailler a considérablement augmenté depuis quelques années, lorsque la pandémie a commencé. Vous le savez déjà, si vous ne savez pas vers qui vous tourner, ces trois plateformes sont un bon point de rencontre pour commencer à trouver le professionnel dont vous avez besoin.

