Il s’agit du premier Motorola à mettre à jour vers Android 12 en 2022

Android 12 arrive sur l’un des téléphones milieu de gamme les plus populaires de Motorola.

Motorola a commencé à publier la première mise à jour d’Android 12 pour atteindre l’un de ses mobiles en 2022. Il s’agit du Motorola Moto G Pro, également connu sous le nom de Motorola Moto G Stylus dans certaines parties du monde.

À partir d’aujourd’hui, les propriétaires de ce smartphone de milieu de gamme peuvent déjà commencer à profiter de l’actualité d’Android 12, ce qui est surtout surprenant, car certains des modèles les plus récents de l’entreprise attendent toujours la dernière édition du système.

Le Moto G Pro est officiellement mis à jour vers Android 12

Selon XDA, la mise à jour vers Android 12 pour le Moto G Pro est disponible, pour l’instant, au Royaume-Uni. Cependant, il est prévu que dans les prochains jours sa disponibilité soit étendue au reste des régions de la planète.

Android 12 arrive sur le Moto G Pro avec des améliorations en matière de confidentialité et de sécurité, une interface actualisée, des captures d’écran agrandies, etc. Motorola est également l’une des premières firmes à avoir adopté les couleurs dynamiques de Material You.

À l’époque, nous avions déjà examiné la liste complète des mobiles Motorola avec la mise à jour confirmée vers Android 12, qui comprend trente appareils différents avec la mise à jour confirmée. Aujourd’hui, rares sont ceux qui peuvent déjà profiter de la nouvelle version du système.

Le Moto G Pro est sorti au milieu de l’année 2020 avec Android 10 à l’intérieur. Par la suite, il a été mis à jour vers Android 11 et reçoit maintenant ce qui sera très probablement sa dernière mise à jour majeure du système d’exploitation étant donné que Motorola offre généralement un support de deux ans pour la plupart de ses modèles.

