Google va rendre l’une des meilleures nouveautés d’Android 12 obligatoire pour tous les mobiles

Si vous avez un mobile et qu’il va être mis à jour vers Android 12, vous pourrez bientôt profiter de l’une des meilleures actualités exclusives du Google Pixel.

Plusieurs fabricants d’appareils Android ont déjà commencé à mettre à jour leurs téléphones et tablettes vers Android 12. Cependant, dans la plupart des cas, la mise à jour vers Android 12 destinée aux appareils qui ne font pas partie de la famille Pixel de Google, manque l’un des plus frappants et importants nouvelles fonctionnalités de la dernière version du système : prise en charge des couleurs dynamiques dans Material You.

Cette fonction de thème automatique permet au système d’obtenir les couleurs principales du fond d’écran utilisé par l’utilisateur et de générer une palette de couleurs, qui est ensuite utilisée dans l’ensemble du système d’exploitation et de ses applications, créant un thème complètement unique.

Désormais, grâce à de nouvelles informations partagées par Android Police, nous savons que la prise en charge des thèmes dynamiques sera obligatoire pour les fabricants qui décident de mettre à jour leurs téléphones vers Android 12, et l’obligation d’implémenter cette fonctionnalité entrera en vigueur bien plus tôt qu’on ne l’imaginait. .

Tous les téléphones mis à jour vers Android 12 devront inclure la prise en charge des couleurs dynamiques

Après le lancement d’Android 12, des rumeurs ont émergé selon lesquelles la nouvelle interface utilisateur serait exclusive au Google Pixel dans un premier temps. Nous avons appris plus tard qu’avec Android 12L, Google publierait le code de son système de couleurs dynamiques – connu sous le nom de « Monet » – afin que les fabricants tiers puissent l’implémenter dans leurs couches de personnalisation respectives.

Dans la dernière version de la documentation interne de Google destinée aux fabricants et partenaires, il est précisé qu’à compter du 14 mars, l’obligation qui impose aux fabricants de mettre en place un certain type de moteur de thématisation dynamique répondant à certaines exigences, comme la possibilité de générer jusqu’à cinq palettes de tons d’une seule couleur.

Par conséquent, les fabricants ne sont pas obligés d’utiliser le moteur natif intégré à Android 12L, mais chaque fabricant peut développer sa propre alternative, de la même manière que Samsung l’a déjà fait dans One UI 4.

Des marques comme Xiaomi ou Motorola travaillent depuis un certain temps pour inclure un système de couleurs dynamiques dans leurs versions respectives d’Android 12, il est donc probable que cette nouvelle fonctionnalité sera disponible plus tôt que tard sur leurs mobiles. Le reste des constructeurs devra accélérer le développement s’ils veulent se conformer aux nouvelles exigences imposées par Google.

