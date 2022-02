Ce sera le prochain mobile pliable de Motorola

Motorola brevète devant l’OMPI un design pliable similaire à celui de son RAZR, mais cette fois il monterait l’écran flexible à l’extérieur, enveloppant le terminal et le gardant ainsi toujours visible.

On sait déjà que les téléphones pliables fonctionnent, Samsung l’a montré avec ses résultats et de nombreux constructeurs se sont joints à la fête, amenant les analystes à prédire 10 fois plus de smartphones pliables en seulement deux ans et Xiaomi, par exemple, à élaborer une stratégie à moyen terme. dépasser Samsung.

Samsung et Xiaomi ne sont pas seuls, car OPPO a également voulu jouer avec son Find N limité parmi ces premiers pliables de l’industrie, et Huawei et Motorola méritent une mention spéciale pour s’être battus respectivement avec leur Mate et RAZR depuis le début.

En fait, c’est de ce dernier fabricant que nous avons des nouvelles, puisqu’il semble que Lenovo et surtout Motorola continueront de parier sur les pliables comme l’avenir de l’industrie, mettant désormais le Huawei Mate X et le Galaxy Z Flip dans leur shaker pour présenter à moyen terme, un nouveau Motorola RAZR qui changera diamétralement son design, toujours dans le même concept « shell-type ».

Motorola enregistre auprès de l’OMPI un curieux smartphone pliable de type ‘clamshell’, qui hérite de ce qui a été appris avec les RAZR de 2019 et 2020 mais en montant cette fois sa dalle souple à l’extérieur dans le plus pur style Huawei.

C’est le premier mobile Motorola avec une caméra sous l’écran

La vérité est que, comme nous l’ont dit les collègues de GSMArena, ce nouveau Motorola pliable serait à mi-chemin entre un Huawei Mate X et un Samsung Galaxy Z Flip, devenant ainsi une sorte de Motorola RAZR mais cette fois il aurait l’écran flexible sur le face extérieure autour d’une charnière centrale cachée.

L’appareil pourrait être plié sur cette charnière, ce qui garderait toujours le panneau visible, enveloppant pratiquement tout le corps du terminal à l’extérieur, nous faisant douter de la durabilité qui avait déjà alourdi les Huawei Mate X et Mate Xs.

Les croquis sont en tout cas intéressants, car le format nous ferait avoir un petit mobile avec deux écrans lorsqu’il est fermé, pouvoir l’ouvrir dès qu’on en a besoin pour utiliser le téléphone comme n’importe quel autre haut de gamme déjà déployé.

De plus, une petite île est montrée sur le dessus du téléphone similaire à celle du RAZR pliant actuel, où seraient logés des composants clés tels que des caméras et des connecteurs, brisant un peu la symétrie que Samsung a obtenue avec son nouveau Galaxy Z Flip3.

En ce qui concerne la charnière, une solution complètement nouvelle et révolutionnaire serait utilisée qui minimiserait les rides dans le panneau, soi-disant avec des pièces mobiles dans le mécanisme afin que l’écran puisse se plier librement et sans risque de rupture.

Évidemment, comme tous les brevets, celui-ci devra également être pris avec l’esprit sportif nécessaire, car cet appareil ne se matérialisera sûrement pas tant que l’industrie n’aura pas trouvé un verre souple ou un matériau polymère qui protège commodément un écran de ce type qui est toujours exposé.. En tout cas, il est intéressant de voir sur quoi travaillent les différents constructeurs !

