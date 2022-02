Ce sont les 10 téléphones les plus puissants de janvier 2022, selon AnTuTu

Si vous recherchez le mobile le plus puissant du marché, voici dix options que vous pouvez acheter.

Le premier top mobile le plus puissant de 2022 est arrivé. Comme d’habitude, AnTuTu a partagé sa liste de smartphones qui ont montré les meilleures performances lors de ses tests de performances synthétiques.

Pour la première fois, le test comprend des smartphones basés sur la plate-forme Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, qui ont réussi à dominer le classement en prenant sept des dix positions.

Le Snapdragon 8 Gen 1 domine le premier classement des performances AnTuTu de 2022

Il convient de noter que le classement ne comprend que les smartphones vendus en Chine, et non ceux qui sont commercialisés dans le monde. La liste globale sera publiée, comme toujours, dans quelques jours.

Pour cette raison, il n’est pas surprenant que chacun des mobiles inclus dans le top provienne de fabricants d’origine chinoise. En ce sens, les modèles de la sous-marque vivo iQOO sont ceux qui dominent le classement, les iQOO 9 Pro et iQOO 9 étant les meilleurs modèles en termes de performances, avec des scores moyens de plus de 1 020 000 points.

La troisième position est occupée par le realme GT 2 Pro, un autre modèle également basé sur la plate-forme Snapdragon 8 Gen 1, qui lors des tests de performances a obtenu un score moyen de plus d’un million de points.

Aux portes du million de points, le OnePlus 10 Pro est resté, situé en quatrième position, au-dessus du Xiaomi 12 Pro.

Les sixième et septième positions sont les dernières dans lesquelles on retrouve des modèles basés sur la dernière plateforme Qualcomm. Il s’agit du Motorola Edge X30 et du Xiaomi 12, deux des premiers modèles lancés sur le marché avec un Snapdragon 8 Gen 1 à l’intérieur.

Les trois derniers modèles du top équipent un Snapdragon 888 Plus. Ce sont les Black Shark 4S Pro, Nubia Red Magic 6S Pro et iQOO 8 Pro.

