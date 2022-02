En chute libre : la nouvelle tablette Samsung dégringole, avec un grand écran et une énorme batterie

La Samsung Galaxy Tab A8, qui n’est sur le marché que depuis un mois, est déjà proche des 200 euros sur Amazon. C’est une bonne tablette si vous recherchez une option bon marché.

La Samsung Galaxy Tab A8 est la nouvelle tablette de Samsung, un renouvellement de la tablette pas chère la plus vendue de la firme sud-coréenne. Pour conserver le succès, ce modèle dispose d’un écran plus grand et de plus de puissance, tout en conservant une batterie de grande capacité. Bien qu’il ne soit sur le marché que depuis un mois, le prix de ce Samsung Galaxy Tab A8 tombe déjà à 215 euros sur Amazon.

Ce Samsung Tab A8 se positionne comme un candidat ferme pour être l’une des meilleures tablettes bon marché de l’année, devenant une bonne option pour ceux qui veulent une tablette pour étudier, pour se divertir ou pour des tâches de base. Le modèle proposé est le modèle de connectivité WiFi avec 64 Go de stockage, qui a un prix d’origine de 259 euros. Par conséquent, lorsque vous achetez le Samsung Galaxy Tab A8 sur Amazon, vous obtenez non seulement une bonne tablette Android, mais vous économisez également environ 45 euros.

Achetez la Samsung Galaxy Tab A8 la moins chère

Le design est l’un des points différentiels du Samsung Galaxy Tab A8, avec un châssis en aluminium qui peut être gris, argent et or rose. Attention, seuls les deux premiers sont en vente sur Amazon. Outre la bonne qualité de fabrication, il s’agit d’une tablette confortable à utiliser de par son épaisseur (6,9 millimètres) et son poids (508 grammes). Il offre une bonne prise en main, pouvant être utilisé pendant des heures sans se fatiguer.

Sa face avant est presque entièrement occupée par un écran TFT de 10,5 pouces avec une résolution WUXGA (1920 x 1200 pixels). Si nous ajoutons qu’il monte quatre haut-parleurs stéréo avec son Dolby Atmos, nous voyons que nous sommes face à une tablette axée sur la consommation de contenu multimédia. De plus, il dispose d’un port casque de 3,5 millimètres.

La Galaxy Tab A8 est également équipée d’un processeur octa-core d’une puissance maximale de 2 GHz, suffisante pour les tâches de base. De plus, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne pouvant être étendu avec une carte microSD. Son système d’exploitation d’usine est Android 11, bien que sa mise à jour vers Android 12 soit attendue dans les mois à venir.

Soit dit en passant, il dispose d’une caméra arrière de 8 MP et d’une caméra frontale de 5 MP pour prendre des photos et passer des appels vidéo avec vos proches. On finit par parler de sa batterie, qui a une capacité de 7 040 mAh pour atteindre la journée d’utilisation sans trop de complications. Prend en charge une charge rapide de 15 W, mais le chargeur n’est pas inclus. Il faut donc en utiliser un que l’on a chez soi ou acheter un chargeur Samsung 15W, pour 12,45 euros sur Amazon.

