Les 19 jeux Android avec les meilleurs graphismes du moment

Si vous avez un mobile puissant et que vous aimez les jeux vidéo, n’hésitez pas et téléchargez tous ces titres incroyables.

Bien que les graphismes des jeux mobiles aient évolué de façon exponentielle, les graphismes à la pointe de la technologie sont encore loin. C’est pourquoi il y a encore ceux qui recherchent un moyen de jouer à GTA V sur Android, ainsi qu’à d’autres jeux de console qui se distinguent par leurs graphismes.

Cependant, aujourd’hui, nous pouvons trouver des titres qui sont des merveilles techniques incroyables et il semble incroyable qu’ils puissent être exécutés sur un smartphone. Alors aujourd’hui, nous vous laissons quelques-uns des jeux mobiles avec les meilleurs graphismes du moment.

Les meilleurs jeux Android avec les meilleurs graphismes que vous pouvez télécharger

Dans Google Play, il est possible de trouver de plus en plus de jeux avec des sections graphiques avancées, qui atteignent peu à peu le niveau de celles des consoles portables de dernière génération. Ensuite, nous passons en revue les meilleurs qui peuvent être téléchargés.

ARK : Survie évoluée

Peu de gens se souviennent que le mythique ARK : Survival Evolved est disponible sur Android depuis un certain temps déjà, avec des graphismes incroyables d’une qualité similaire à celle de la version console.

Comme il est logique, le titre nécessite une section technique puissante, comprenant au moins 3 Go de RAM, le support de Vulkan et plusieurs gigaoctets de stockage gratuit dans la mémoire de l’appareil.

Héros Exo

Ce jeu de rôle avec des éléments gacha possède l’un des graphismes les plus avancés jamais vus dans un jeu mobile. Situé dans un monde fantastique plein de monstres et de héros, le jeu propose un monde ouvert et un bon format RPG avec des batailles stratégiques.

Ciel : Enfants de Lumière

Les créateurs de titres tels que Journey ou Flower ont dans leur catalogue l’un des jeux avec la meilleure section graphique du moment. Sky: Children of Light est un RPG en monde ouvert, où les joueurs explorent un monde immense avec d’autres personnes du monde entier.

Genshin Impact

Probablement le jeu à la mode en 2020 et 2021. Genshin Impact est arrivé pour frapper la table et se placer au sommet des meilleurs jeux mobiles, avec des graphismes spectaculaires, un gameplay au niveau des meilleurs titres d’aventure et une personnalité qui l’a conduit être l’un des phénomènes de ces derniers mois.

Opérations à l’infini

Si vous cherchez une bonne alternative à Cyberpunk, Infinity Ops est un jeu fantastique que vous pouvez télécharger sur votre Android. C’est un très bon jeu de tir à la première personne pour mobile, situé dans un monde futuriste dystopique.

Galaxie en feu

Si vous aimez les jeux se déroulant dans l’espace, Galaxy on Fire est peut-être l’un des meilleurs titres que vous pouvez télécharger sur votre mobile. Il a des graphismes impressionnants et son gameplay est l’un des meilleurs que nous ayons vu dans un jeu de cette catégorie. Dans celui-ci, vous devrez vous battre contre d’autres navires à travers une galaxie avec plus de 30 systèmes stellaires et plus de 100 planètes et stations spatiales.

Cauchemar sans fin

Dans la catégorie des jeux d’horreur mobiles, il existe de véritables joyaux comme Endless Nightmare. On y contrôle James, un policier qui doit faire face au mystère de la mort terrifiante de sa femme et de sa fille.

Les jardins entre

Probablement l’un des meilleurs jeux de puzzle graphiques pour Android aujourd’hui. Dans The Gardens Between, nous accompagnons Arina et Frendt, un couple d’amis, dans leur voyage à travers des jardins animés pleins de détails et de souvenirs.

Cellule d’esprit

Un autre jeu se déroulant dans un monde futuriste est Mindcell, un titre à la troisième personne dans lequel son protagoniste est condamné à devenir le matériau d’expériences scientifiques. Le but, bien sûr, sera de l’éviter à tout prix.

Asphalte 9 : Légendes

L’un des jeux mobiles les plus populaires. Asphalt 9 n’est pas seulement un jeu de course vraiment amusant, mais aussi l’un des meilleurs jeux mobiles graphiques qui a l’air incroyable sur les téléphones les plus puissants du marché. Avancées impossibles, explosions, pirouettes… indispensables.

Appel du devoir : mobile

Les amateurs de jeux de tir ont leur meilleure option dans Call of Duty : Mobile. La saga populaire des jeux de guerre ne déçoit pas avec sa version pour téléphones mobiles et nous offre l’une des meilleures expériences audiovisuelles que l’on puisse trouver aujourd’hui. Bien sûr, le jeu est vraiment bon, il est donc toujours présent sur notre appareil mobile.

Monument Valley

Pour beaucoup, Monument Valley n’a peut-être pas de graphismes de jeu PlayStation 5, mais personne ne peut nier qu’il s’agit de l’un des jeux avec les meilleurs graphismes du Play Store, un jeu que nous pourrions sans aucun doute considérer comme de l’art.

LE DERNIER RESTE Remasterisé

THE LAST REMNANT n’est en aucun cas le jeu le moins cher de la liste, mais gardez à l’esprit que nous parlons à l’origine d’un jeu PlayStation 3 qui offre plus de 60 heures de durée. Le fait est que l’année dernière, Square Enix a sorti une version remasterisée pour les consoles de nouvelle génération et aussi pour les smartphones et ça a l’air vraiment spectaculaire.

The Elder Scrolls : Lames

The Elder Scrolls est l’une des sagas de jeux de rôle les plus populaires. Ses derniers jeux pour ordinateurs et consoles se sont vendus par millions et comment pourrait-il en être autrement, il a également une version pour smartphones. Les créateurs de Skyrim nous apportent un titre plein d’action, d’exploration et plein de donjons avec de terribles ennemis.

Corne de l’océan

Oceanhorn est un autre de ces jeux qui non seulement vous fait tomber amoureux de sa jouabilité, mais aussi de ses graphismes exceptionnels. Un titre qui ressemble à une toile et qui nous emmène dans un monde plein de dangers et de créatures fantastiques. Un jeu qui s’abreuve directement de jeux comme The Legend of Zelda et qui fait toujours du bien.

château des illusions

Ceux qui ont quelques années derrière eux se souviendront de Castle of Illusion, un jeu Mega Drive avec Mickey comme protagoniste et avec une difficulté diabolique, bien qu’avec des graphismes incroyables. Sa version pour Android reçoit un lifting dans tous ses aspects et bien qu’il maintienne sa difficulté, son style artistique renouvelé le rend à lui seul très intéressant.

Final Fantasy IX

Le légendaire Final Fantasy IX sur PSX a aussi sa propre version HD pour téléphones portables… et ça a pas mal changé. Rappelons que Final Fantasy IX est l’un des JRPG les plus acclamés, lancé en 2001 sur le territoire européen, devenant un succès avec plus de 5,5 millions d’exemplaires vendus. Maintenant disponible dans la paume de votre main avec des graphismes mis à jour.

GRID Autosport

Alors que la plupart des jeux de voiture Android visent une conduite plus arcade, certains titres visent à être aussi réalistes que possible. C’est le cas de GRID Autosport, un jeu de voiture impressionnant qui prétend être un simulateur calqué sur la réalité. Ses graphismes sont spectaculaires et son gameplay est l’un des meilleurs que vous puissiez trouver, il ressemble à un jeu de console !

Football de la FIFA

Le roi du football a également sa propre version pour les téléphones portables et les yeux, qui est tout en muscle en termes de puissance graphique. Jouez aux compétitions les plus importantes, créez votre propre équipe et devenez le numéro un en jouant contre des amis ou d’autres rivaux de n’importe où dans le monde.

