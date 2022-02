Le Honor 60 SE est un nouveau milieu de gamme avec un design très familier

Honor a présenté en Chine le Honor 60 SE, un smartphone milieu de gamme dont le design rappelle beaucoup l’iPhone 13 Pro.

Honor continue de gagner du terrain sur le marché chinois de la téléphonie en s’appuyant sur de nouveaux modèles de plus en plus attractifs qui offrent des alternatives intéressantes aux téléphones portables les plus vendus des principaux fabricants.

Après avoir annoncé au monde ses nouveaux Honor 60 et Honor 60 Pro, la marque a souhaité ajouter un troisième modèle à sa gamme de flagships avec le Honor 60 SE.

Dans ce cas, nous parlons d’un smartphone destiné au segment milieu de gamme, dont la particularité réside dans un design très familier, car il partage plus d’une caractéristique avec un certain smartphone créé par une société basée à Cupertino.

Honor 60 SE: arôme d’iPhone 13 et charge très rapide pour le milieu de gamme le plus premium d’Honor

Pour l’instant, la marque n’a pas partagé la liste complète des spécifications de l’appareil, mais elle a révélé ses principales caractéristiques et l’ensemble de son design.

Le Honor 60 SE a un design clairement inspiré de l’iPhone 13 Pro, notamment en ce qui concerne la disposition de sa triple caméra arrière, située dans le coin supérieur gauche de la vitre arrière. Les trois capteurs sont configurés en diagonale.

Contrairement au modèle Apple, oui, le terminal Honor mise sur les courbes, tant à l’arrière qu’à l’avant, où l’on retrouve un grand écran OLED de 6,67 pouces de diagonale avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 hertz.

Tout cela est épaulé par un processeur milieu de gamme, le MediaTek Dimensity 900 5G, auquel s’ajoutent 8 Go de mémoire vive, une batterie de 4 300 mAh avec recharge rapide par câble de 66 W et 128 ou 256 Go de stockage interne.

Son système de caméra, celui qui ressemble beaucoup à celui de l’iPhone 13 Pro, n’a vraiment rien à voir avec celui du modèle Apple. Son capteur principal a une résolution de 64 mégapixels *, et à côté se trouve un appareil photo secondaire associé à un objectif ultra grand angle. Les détails du troisième capteur sont un mystère, mais il s’agit très probablement d’une sorte de capteur complémentaire, que ce soit pour les prises de vue macro ou portrait.

Le Honor 60 SE arrive avec Magic UI 5.0, une version système basée sur Android 11. L’appareil recevra bientôt la mise à jour vers Magic UI 6.0**.

Il pourra être acheté en Chine à partir du 17 février, au prix de 2 199 yuans –296 euros à changer– ou 2 499 yuans –337 euros à changer– selon la configuration de la mémoire interne choisie. Pour le moment, il n’y a pas de données concernant son arrivée sur le marché mondial.

