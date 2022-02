Ces 11 téléphones et tablettes Samsung recevront des mises à jour Android pendant 4 ans

Samsung va devenir la première marque à proposer quatre ans de mises à jour Android pour ses téléphones haut de gamme.

Le barrage de fuites sur la nouvelle famille d’appareils Samsung Galaxy se poursuit, et il y a de moins en moins de détails à connaître sur les Galaxy S22 et Galaxy Tab S8 qui seront présentés le 9 février lors du premier événement Unpacked de 2022.

A cette occasion, il a été confirmé que les téléphones de la série Galaxy S22, et les tablettes de la famille Galaxy Tab S8, seront parmi les premiers smartphones à bénéficier d’un changement majeur de stratégie opéré par Samsung en termes de support.

Et c’est que, comme le confirme une fiche technique divulguée par Evan Blass, Samsung va prolonger la période de prise en charge des mises à jour pour ses appareils haut de gamme, pour offrir quatre ans de mises à jour Android, et cinq ans de mises à jour Android de sécurité.

Samsung devient la première marque à proposer quatre ans de mises à jour Android

D’après ce que l’on peut lire dans la fiche divulguée, non seulement les Galaxy S22 et Tab S8 bénéficieront de cette mesure. D’autres modèles plus anciens peuvent également recevoir des mises à jour Android pendant quatre ans et des correctifs de sécurité pendant cinq ans. Ils sont les suivants:

Samsung Galaxy S22/S22+/S22 Ultra

Samsung Galaxy S21/S21+/S21 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold3

Samsung Galaxy Z Flip3

Samsung Galaxy Tab S8/Tab S8+/Tab S8 Ultra

Un total de onze appareils différents qui resteront mis à jour avec la dernière version du système d’exploitation pendant au moins quatre ans, et auxquels viendront probablement s’ajouter les futures éditions des principales familles de mobiles et de tablettes haut de gamme de la marque.

Avec cette décision, Samsung devient la marque avec le support le plus large de tout l’univers Android. Aujourd’hui, même Google ne s’engage pas à proposer des mises à jour pendant quatre ans : les Pixel 6 et 6 Pro n’ont de mises à jour garanties que jusqu’à trois ans après leur lancement.

