Voici les premières usines mobiles Xiaomi en Amérique latine

Xiaomi rend enfin publique son alliance stratégique avec Etercor en Argentine, ainsi ses mobiles pourraient être vendus très prochainement en Amérique Latine avec le label ‘made in Tierra del Fuego’.

Entièrement immergé dans son processus d’expansion (presque infini), il semble que Xiaomi va tenter l’assaut définitif sur l’Amérique latine depuis un pays comme l’Argentine, qui, selon Clarín, deviendra définitivement la base d’opérations du géant chinois en Amérique latine. rendre enfin public son important accord stratégique avec Etercor.

En fait, c’est que Xiaomi prévoit de prendre une partie de la production en Argentine pour être beaucoup plus proche et améliorer considérablement sa logistique et ses canaux de distribution en Amérique latine, en commençant très prochainement à fabriquer des smartphones dans l’usine que la holding Etercor – Solnik possède sur Terre del Fuego, au sud du Continent.

L’idée de Xiaomi avec cet accord serait évidemment de continuer à croître, mais cette fois de le faire sur un marché avec une plus grande marge grâce à l’écart laissé par LG et Huawei après la chute des deux, en profitant également pour renforcer les positions maintenant que Lei’s Jun sont présents dans plus de 100 pays.

Xiaomi veut conquérir l’Amérique latine en commençant par l’Argentine, où le géant chinois commencera bientôt à fabriquer des smartphones qui arriveront avec le label « made in Tierra del Fuego ».

Quel Xiaomi acheter en 2022 ? Guide d’achat avec les derniers modèles

Comme nous l’ont dit les collègues de GizmoChina, l’accord avec Etercor ne semble pas étrange puisque cette société était déjà en charge de la distribution des produits Xiaomi en Argentine, donc ce qui sera fait maintenant sera simplement d’étendre l’accord et d’améliorer les synergies entre les deux sociétés .

En fait, Juan Pablo Baiardi lui-même, directeur d’Etercor – Solnik, a salué l’accord dans un communiqué officiel :

Nous travaillons ensemble depuis plusieurs années pour faire connaître la marque [Xiaomi] aux consommateurs argentins. En même temps, convaincre également la marque de la pertinence du marché argentin en Amérique latine et de la grande opportunité qu’ils ont ici. Comme tout bon travail fait avec patience et solidité, les deux réalités se rejoignent maintenant.

Comme nous l’avons déjà mentionné, l’usine Etercor de Tierra del Fuego serait également en charge de l’assemblage des smartphones Xiaomi, qui seraient vendus avec le label « made in Tierra del Fuego » afin que les clients puissent voir de première main l’engagement de Xiaomi envers votre région .

De plus, Etercor – Solnik serait directement responsable de toutes les phases du processus de production, y compris la distribution, le service après-vente et même les réparations ultérieures. Cela soulagera la matrice de responsabilités de Xiaomi et offrira aux clients d’Amérique latine une plus grande proximité pour résoudre leurs problèmes.

Quoi qu’il en soit, nous ne pouvons que vous dire jusqu’à présent car nous n’avons pas beaucoup plus d’informations, donc sûrement lorsque plus de détails seront révélés sur cet accord et toutes les implications, nous pourrons développer ce que cela signifie que Xiaomi est va fabriquer des mobiles en Argentine… Bonne nouvelle en tout cas, non ?

Xiaomi se prépare à l’un des changements les plus « radicaux » de toute son histoire en tant que marque

Sujets connexes : Téléphones portables, Téléphones portables chinois, Xiaomi