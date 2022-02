Samsung glisse les croquis d’un possible Galaxy Note avec écran coulissant

Nous ne savons pas si un jour le Galaxy Note reviendra, mais s’il revient, ce sera sûrement avec un design différentiel comme celui de ces croquis Samsung.

Depuis de nombreux mois maintenant, le marché s’amuse avec des mobiles enroulables comme alternative à ces conceptions pliantes qui n’étaient pas convaincantes, et même certains fabricants comme OPPO ont même osé montrer des prototypes fonctionnels d’un facteur de forme très intéressant, ce qui n’était malheureusement pas le cas. ne s’est pas encore concrétisé dans aucun smartphone avec des mécanismes coulissants pour son écran que nous pouvons essayer et acheter.

À ce stade, et avec son engagement ferme envers le Galaxy Z, on s’attendrait à ce que Samsung n’entre pas en concurrence ici pour le moment, même si nous connaissons déjà le goût des Sud-Coréens pour ouvrir de nouveaux marchés, faire avancer des concepts innovants et surtout mettant leur patte dans chaque niche de marché qui se présente.

Ainsi, grâce à MySmartPrice, nous savons déjà que Samsung prépare un smartphone enroulable avec une sorte de mécanisme coulissant pour son panneau flexible, ainsi qu’un trou spécifique pour le S-Pen qui pourrait parfaitement s’adapter au retour du Galaxy Note aux catalogues.

Nous ne savons pas s’il y aura enfin un nouveau Galaxy Note un jour, mais ce que nous pouvons dire, c’est que s’ils reviennent, le Galaxy Note reviendra avec une technologie différentielle telle que celle enregistrée dans ce brevet.

Pour l’instant, ce n’est qu’une succession de croquis que Samsung a enregistrés auprès de l’office mondial de la propriété intellectuelle -WIPO, pour son sigle en anglais-, bien que d’après la quantité d’informations, il semble que l’idée soit assez avancée dans les tableaux de conception de Suwon, où cet appareil est sûrement en cours de cuisson avec un œil non pas sur ce 2022, mais pour les prochaines années lorsque la technologie sera plus mature.

Oui, nous pouvons vous dire, en regardant les images, que cet hypothétique Galaxy Note doté d’une technologie révolutionnaire est capable de s’agrandir grâce à un mécanisme coulissant qui cache une partie de son écran, et qu’il permettra à la fois d’élargir la diagonale du panneau et pour garder le S-Pen dans un compartiment sous les caméras.

De plus, il semble que Samsung récupère l’essence de ce Galaxy Note Edge pour profiter du côté enroulable de l’écran, nous montrant une interface avec des notifications, un accès aux réglages rapides ou à l’horloge, tout comme ce smartphone incompris qui a servi comme un germe autorisé à l’époque aux écrans incurvés.

Force est donc de constater que Samsung continue de faire pleinement confiance à l’évolution de ses Dynamic AMOLED flexibles qui, protégés par son Ultra Thin Glass, supportent déjà l’utilisation du S-Pen et permettent aux ingénieurs sud-coréens de laisser libre cours à leur imagination. avec un appareil comme celui-ci.

Nous ne savons pas si cela deviendra une réalité dans le futur, mais au moins nous vous laissons ici ces croquis d’un smartphone qui serait sans aucun doute intéressant… Samsung sera-t-il enfin celui qui lancera également les mobiles enroulables ?

