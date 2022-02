Les réactions de WhatsApp seront un clone des réactions de Telegram

WhatsApp va très bientôt inclure des réactions, et aujourd’hui nous pouvons voir comment elles vont être.

On entend parler depuis des mois des réactions de WhatsApp qui vont arriver très prochainement. Les premiers indices sur cette fonction sont apparus à l’été de l’année dernière, et à ce stade, tout indique que son arrivée est imminente.

Nouveau captures d’écran partagées par WABetaInfo Ils montrent l’interface des réactions de WhatsApp et sa grande ressemblance avec les réactions de Telegram.

Ce seront les réactions sur WhatsApp

Dans les captures d’écran, vous pouvez voir l’interface des réactions WhatsApp sur Android et iOS. Dans les deux cas, la rangée d’emojis permettant de réagir aux messages apparaît juste au-dessus de la bulle de texte, et une fois l’un des émoticônes choisi, la réaction apparaîtra juste en dessous du message.

De WABetaInfo ils expliquent que les réactions resteront cryptées de bout en bout, au même titre que les messages.

De plus, on apprécie le fait qu’il existe neuf emojis WhatsApp différents pour choisir une réaction, et il ne semble pas que les réactions pourront être personnalisées comme cela se produit dans Telegram.

Pour l’instant, WhatsApp ne s’est pas encore prononcé sur l’arrivée des réactions à l’application, mais tout semble indiquer que la fonction ne tardera pas à débarquer. La fonctionnalité commencera très probablement à être déployée dans la version bêta de WhatsApp, avant de finalement se diriger vers la version stable de l’application avec une future mise à jour.

