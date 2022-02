Trello vs Asana : ce sont leurs principales différences

Trello et Asana peuvent devenir indispensables, lequel vous convient dans votre travail ?

Trello est l’un des outils les plus utiles pour toute équipe de travail. Nous vous avons déjà parlé à une occasion de tout ce qu’il est capable d’offrir, comme la synchronicité, la clarté ou encore une interface très conviviale. Ceux qui utilisent Trello savent qu’ils trouvent un bon allié pour que la productivité coule. Cependant, vous devez également savoir qu’en plus de Trello, vous avez une autre option et qui s’appelle Asana. Les deux ne font pas la même chose et n’ont pas le même groupe cible que leur destination, donc dans cet article, nous allons décomposer toutes les différences entre les deux.

Qu’est-ce que Trello et comment il peut vous aider à mieux vous organiser dans votre entreprise

Qu’est-ce qu’Asanas ?

C’est un outil de productivité qui permet de gérer des projets et des tâches, avec l’avantage supplémentaire de savoir ce que fait chaque personne travaillant sur l’un d’entre eux. Asana vise à ce qu’une équipe soit en mesure de respecter le timing et de mettre fin une fois pour toutes à la course de dernière minute. C’est un concept qui, bien qu’il ait beaucoup de Trello, est considéré comme quelque chose de plus large. Si avec Trello nous pouvons effectuer certaines tâches, avec Asana nous pouvons couvrir beaucoup plus et avec plus de personnes impliquées. Par exemple, Asana vous permet de créer des horaires et d’attribuer à chaque membre d’un projet des tâches spécifiques, de manière à ce que vous sachiez à tout moment la charge de travail de chacun.

Comme Trello, Asana a sa version gratuite qui peut suffire à faire fonctionner une équipe. Si vous êtes un indépendant qui travaille seul, n’y pensez pas, la version gratuite vous suffit amplement. De plus, nous pouvons faire un essai de la version payante sans avoir à payer pendant 14 jours. De cette façon, si vous avez des employés à votre charge, vous pouvez évaluer si la transition vers cette version est pratique ou non. Et c’est que les deux applications sont de bonnes propositions pour mieux travailler, ne pas avoir à se perdre dans de très longs temps d’attente et offrir du dynamisme. S’il y a quelque chose qui est actuellement apprécié par un client, c’est de pouvoir respecter les délais convenus. Et Trello et Asana aident beaucoup.

Trello et Asana : principales différences

Trello

Il est conçu pour des équipes pas trop grandes. même individuel.

Son système de cartes est très efficace, mais il n’offre pas grand-chose de plus, une progression de son contenu au fur et à mesure que vous avancez.

Vous pouvez définir un système de contrôle sur la tâche elle-même au sein d’une carte.

Permet de joindre des fichiers.

Vous pouvez le synchroniser avec Slack et disposer d’un outil très puissant.

pose

C’est un concept plus large que Trello. Cela ne veut pas dire que c’est mieux, mais c’est plus complet.

Vous trouverez des fonctionnalités telles que la liste, le tableau de bord, la chronologie, le calendrier, les fichiers, la progression, les portefeuilles, la gestion des ressources, la boîte de réception ou mes tâches.

Il permet d’observer clairement le déroulement d’une activité.

Vous reliez les tâches entre différentes équipes.

Il permet d’assigner des tâches spécifiques et de voir comment quelqu’un en particulier travaille à tout moment.

Permet la création de rapports.

Il dispose d’un système de commentaires et d’approbation très efficace.

Il a une composante visuelle qui le rend très attractif.

parlons d’argent

Trello et Asana ont tous deux des forfaits gratuits et payants. Dans la plupart des cas, le forfait gratuit est largement suffisant pour pouvoir bien travailler, et beaucoup. Mais si vos besoins ne sont pas étendus, vous pouvez opter pour les forfaits Premium. Les prix des deux outils sont les suivants :

Trello :

-Standard : 5 dollars/mois.-Premium : 10 dollars/mois.-Entreprise : Vérifiez auprès de l’équipe commerciale, bien que 25 licences coûtent 17,5 dollars par mois et par utilisateur.

pose

-Premium : 10,99 euros.-Entreprise : 24,99 euros.

conclusion

Vous devez vous débarrasser de l’idée qu’Asana est pour les grandes équipes et Trello pour les plus petites. Pas du tout, Asana peut être utilisé par une seule personne sans aucun inconvénient. Cependant, il fournit un certain nombre de fonctionnalités avancées qui vous permettent de travailler plus en détail. Et, bien sûr, c’est un excellent outil pour les grands groupes qui ont besoin que tout soit bien détaillé.

Qu’est-ce que Canva et comment en tirer parti dans votre entreprise

Asana vous permet de travailler avec rythme et sans fissures, sans avoir besoin de ralentir la tâche et il ne fait aucun doute que c’est un excellent allié pour améliorer la productivité. La meilleure chose à faire, si vous utilisez déjà Trello, est de vous inscrire gratuitement à Asana et de l’essayer. C’est peut-être la solution que vous recherchiez pour donner à vos projets le coup de pouce dont ils avaient tant besoin.

