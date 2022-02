Google Chrome change son icône pour la première fois en huit ans

Pour la première fois en huit ans, Google Chrome va changer son icône sur toutes les plateformes où il est disponible.

Si vous utilisez Google Chrome comme navigateur par défaut, dans un court laps de temps, vous commencerez à voir une nouvelle icône dans l’application.

Un des Les principaux membres de l’équipe de conception de Chrome ont partagé sur votre profil Twitter comment l’icône de l’application va bientôt changer, et comment elle sera différente sur chacune des plateformes sur lesquelles le navigateur est disponible, pour mieux s’adapter aux lignes de conception de chaque système d’exploitation ou écosystème .

L’icône Chrome change ses couleurs et se débarrasse des ombres

Finie l’icône tridimensionnelle flashy au style réaliste qui a été introduite avec les premières versions de Chrome en 2008. Depuis 2011, le navigateur adopte un format plus plat, éliminant progressivement les éléments 3D et les ombres.

Avec cette nouvelle version, qui représente le premier changement d’icône depuis 2014, les ombres sont complètement éliminées et un style complètement plat est opté, où les proportions ont également été affinées et plus d’éclairage a été ajouté aux couleurs, pour aligner l’icône avec les dernières lignes de conception de la marque Google.

Chrome pour Android résoudra l’un de ses principaux désagréments : adieu la fermeture inattendue des onglets

Quant aux couleurs, un dégradé très subtil est désormais utilisé pour atténuer un effet désagréable que l’icône précédente provoquait chez certaines personnes.

Bien que la chose la plus frappante à propos de cette nouvelle icône soit peut-être qu’elle s’adaptera à chaque plate-forme avec une variante complètement unique.

Dans Windows, par exemple, les couleurs de l’icône ont un dégradé plus visible à l’œil nu, ce qui fait que l’icône ressemble davantage à celles des applications système de Windows 10 et 11. Pendant ce temps, dans Chrome OS, le dégradé est complètement supprimé.

Dans MacOS, l’icône a un style 3D selon les lignes de conception les plus récentes du système d’exploitation, et dans iOS, un « clin d’œil » a été ajouté aux versions de développement des applications Apple, avec une icône bleue dans la version bêta du navigateur .

Les concepteurs de l’équipe Chrome ont également exploré d’autres conceptions, dont une qui ajoute plus « d’espace négatif » aux icônes sur Android pour essayer de les rendre plus similaires aux autres applications Google. De plus, l’image d’un canari a été ajoutée à l’intérieur de l’icône de la version canari de Chrome.

Les nouvelles icônes commenceront à apparaître au fil des mois, même si l’entreprise est ouverte à continuer à faire évoluer son image de marque grâce aux retours obtenus grâce aux utilisateurs. Actuellement, il est déjà possible de voir à quoi ressemble la nouvelle icône dans la version Chrome Canary disponible sur les principales plateformes.

