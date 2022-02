Instagram et Facebook pourraient disparaître en Europe

Meta envisage de retirer Instagram et Facebook du territoire européen, en raison des lois restrictives sur la protection des données présentes dans cette partie du monde.

Meta, la société mère d’Instagram, Facebook et WhatsApp, entre autres, envisage de retirer deux de ses plateformes les plus populaires du territoire européen, au cas où les régulateurs empêcheraient l’entreprise d’échanger les données des utilisateurs européens avec les États-Unis.

Comme expliqué dans Side-Line, Meta étudie cette possibilité depuis un certain temps, et elle a récemment été incluse dans un document déposé auprès de la SEC, le régulateur boursier américain, qui peut être consulté publiquement.

Meta pourrait retirer Instagram et Facebook d’Europe

Dans le document, il est précisé qu’en raison des impositions restrictives des régulateurs européens en matière de protection des données, Meta a eu quelques problèmes lors de la fourniture de ses services en Europe, et cela pourrait s’aggraver si d’autres restrictions, notamment celles liées à la manière dont les données des utilisateurs sont traitées et partagées.

« Si nous ne sommes pas en mesure de transférer des données entre les pays et les régions dans lesquels nous opérons, ou si nous sommes empêchés de partager des données entre nos produits et services, cela pourrait affecter notre capacité à fournir nos services, la façon dont nous les fournissons ou notre capacité pour cibler les publicités, ce qui pourrait nuire à nos résultats financiers. »

En août 2020, la société a été informée que l’utilisation par Meta des données des utilisateurs européens n’était pas conforme au règlement général sur la protection des données. Pour cette raison, il a été proposé de suspendre le transfert des données des utilisateurs au sein de l’Union européenne vers les États-Unis.

La décision finale à ce sujet sera prise au cours du premier semestre 2022, et l’entreprise menace de cesser d’offrir « plusieurs de ses produits et services les plus importants, tels que Facebook et Instagram, en Europe », si une nouvelle méthode de transfert n’est pas proposée. . des données des utilisateurs européens.

